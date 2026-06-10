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Futebol Capixaba

Rio Branco encerra vínculo com patrocinador investigado em caso de lavagem de dinheiro

Blackbox deixará de estampar a camisa capa-preta a partir do jogo contra o Porto-BA; empresa também patrocinou Vitória-ES, Desportiva e Serra

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2026 às 17:07
Rio Branco-ES rompe com patrocinador investigado pela Polícia Federal, antes de jogo da Série D
Henrique Montovanelli/FES





O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira o encerramento do contrato de patrocínio master com a Blackbox, empresa citada pela Polícia Federal em uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A decisão acontece às vésperas do jogo mais importante da temporada para o Capa-Preta. No domingo, às 17h (de Brasília), o time recebe o Porto-BA, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, precisando vencer para avançar à segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D e evitar o encerramento precoce da temporada 2026. Com a rescisão, a marca da Blackbox não estará estampada na camisa do Rio Branco na partida decisiva diante da equipe baiana.


O vínculo entre o clube e a empresa foi firmado em maio de 2025 e tinha validade até o fim de 2026. Na época, o acordo foi apresentado como o maior contrato de patrocínio da história do futebol capixaba, com potencial de investimento de até R$ 4 milhões. Além de ocupar o espaço principal do uniforme capa-preta, a parceria previa ativações de marca junto ao clube e à torcida.


A decisão do Rio Branco ocorre após a repercussão da Operação Narco Fluxo, conduzida pela Polícia Federal. Segundo as investigações, a Blackbox integra uma estrutura financeira suspeita de movimentar recursos ilícitos por meio de empresas de fachada, dinheiro em espécie e transações com criptoativos. A empresa também é citada na apuração que resultou na prisão do cantor MC Ryan SP, posteriormente solto por decisão da Justiça.


Além do Rio Branco, a Blackbox também manteve contratos de patrocínio com outros clubes tradicionais do futebol capixaba, como Vitória-ES, Desportiva Ferroviária e Serra.


Em nota oficial, o Rio Branco explicou que realizou procedimentos de verificação antes da assinatura do contrato e destacou que não havia informações públicas que desabonassem a empresa naquele momento.


À época da formalização da parceria, não havia qualquer informação pública ou elemento formal que desabonasse a empresa mencionada, razão pela qual o contrato foi celebrado após a realização de due diligence jurídica e documental da empresa e de seus sócios, dentro das práticas usuais do mercado esportivo nacional.


O Rio Branco possui postura criteriosa e cautelosa em todas as relações que envolvam parcerias, patrocínios ou investimentos ligados ao clube, tendo o procedimento interno de análise sido igualmente observado neste caso, sem que fossem identificados apontamentos públicos relevantes até aquele momento.


O clube ressalta ainda que a BlackBox mantém ou manteve relações comerciais de patrocínio com alguns dos clubes mais tradicionais do futebol capixaba, como Desportiva, Vitória e Serra, não se tratando, portanto, de uma atuação isolada junto ao Rio Branco.


Até o presente momento, o Rio Branco não foi procurado por qualquer autoridade e não possui acesso aos autos ou detalhes das investigações em andamento. O clube aguarda o esclarecimento completo dos fatos pelos órgãos competentes.


O Rio Branco reafirma seu compromisso com a legalidade, integridade e governança institucional, não compactuando com qualquer prática ilícita e permanecendo à disposição das autoridades para eventual colaboração que se faça necessária.


O Rio Branco também informa que o contrato de patrocínio com a Blackbox foi encerrado."

Enquanto administra os reflexos da situação fora de campo, o Rio Branco concentra suas atenções na última rodada da primeira fase da Série D. O Capa-Preta ocupa a quinta colocação do Grupo 12, empatado em pontos com o Porto-BA, que fecha a zona de classificação. Como leva desvantagem no número de vitórias, apenas um triunfo no confronto direto garante a vaga do time capixaba na segunda fase da competição nacional.

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