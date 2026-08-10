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Mundo

As impactantes imagens do terremoto que abalou a Colômbia

O terremoto causou danos materiais e humanos significativos em cidades como Cali, Pereira e Manizales, resultando na morte de mais de 100 pessoas.

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 16:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 ago 2026 às 16:34
Imagem BBC Brasil
Pesoas buscam sobreviventes entre os escombros de um prédio derrubado pelo terremoto Crédito: Getty Images

O oeste da Colômbia foi atingido por um forte terremoto nesta segunda-feira (10/08), com epicentro no município de San José del Palmar, no Estado de Chocó. O tremor foi sentido em grande parte do país.

O terremoto de magnitude 7,4, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, nas siglas em inglês), teve uma profundidade de 107 km e ocorreu às 7h34, horário local (9h34 em Brasília).

Danos materiais significativos foram causados e mais de 110 mortes já foram confirmadas em cidades como Cali, Pereira e Manizales.

O diretor-geral do Serviço Geológico da Colômbia, Julio Fierro Morales, afirmou que este foi "o terremoto mais forte sentido no país na última década".

Veja algumas imagens da devastação causada pelo terremoto.

Imagem BBC Brasil
Busca por sobreviventes entre os escombros de um prédio em Cali Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Danos causados ​​pelo terremoto na cidade de Pereira Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Equipes de resgate buscam sobreviventes entre os escombros de um prédio que desabou em Cali Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Destroços causados pelo abalo em Pereira Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Uma das torres da catedral de Manizales desabou Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Cali, a capital do Valle del Cauca, foi uma das cidades mais afetadas pelo terremoto Crédito: EPA
Imagem BBC Brasil
Na cidade de Armênia, autoridades relataram a morte de várias pessoas Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Pereira, no departamento de Risaralda, registrou grandes danos e um elevado número de mortes Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
O prefeito de Cali disse que a cidade precisava de equipes de resgate para atender à emergência Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Inúmeras casas desabaram na cidade de Pereira Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Prédio afetado pelo abalo em Manizales Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Mulher é carregada em uma maca após ser resgatada de um prédio que desabou devido ao terremoto em Cali Crédito: Getty Images
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