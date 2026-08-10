3 vitaminas do complexo B essenciais para a saúde cerebral

“Altas doses de vitamina B6, por exemplo, causam alterações neurológicas, como formigamentos e perda de sensibilidade em alguns casos. Já o excesso de ácido fólico pode mascarar sintomas de deficiência de B12, atrasando o diagnóstico. Embora a vitamina B12 tenha baixa toxicidade, seu uso sem necessidade não é recomendado. Por isso, é fundamental ter consciência antes de iniciar qualquer suplementação e buscar orientação de um profissional de saúde, como médico ou nutricionista, para uma avaliação individualizada”, finaliza Ana Paula Pereira.