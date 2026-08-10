Marcelo D2 apresenta novo show no Festival Movimento Cidade, em Vila Velha

Marcelo D2 desembarca no Espírito Santo neste domingo (16) para apresentar ao público capixaba o show de “Manual Prático do Novo Samba Tradicional”, projeto que marca uma nova fase na trajetória do rapper e reafirma sua relação com o samba. O artista é uma das atrações do Festival Movimento Cidade, que acontece no Parque da Prainha, em Vila Velha.





Batizado de Novo Samba Tradicional, o projeto mistura diferentes gerações, ritmos e referências da música brasileira. D2 coloca lado a lado a batida eletrônica da 808 e elementos do rap com a percussão do samba, unindo repique e tantã do Cacique de Ramos, a cuíca ancestral do Mestre Quirino e o pandeiro.





O álbum também é construído a partir de uma narrativa que passa por mulheres importantes na trajetória pessoal e artística do rapper. A proposta é revisitar suas raízes e, ao mesmo tempo, experimentar novas possibilidades para o samba, criando uma ponte entre a tradição dos terreiros e das rodas de samba e a sonoridade urbana do hip-hop.





“Estou seguindo o meu caminho a serviço do samba. O público é grande parte do Novo Samba Tradicional, tem que chegar junto, eu sou uma ferramenta”, afirmou D2 durante a apresentação do projeto.





No Festival Movimento Cidade, o rapper divide a programação da noite com João Gomes, Maré Tardia e um encontro inédito entre Rachel Reis e Marina Sena.