Xuxa em Cariacica? Saiba o que há por trás dos rumores de show no Kleber Andrade

Será que a Rainha dos Baixinhos está prestes a desembarcar em terras capixabas? Uma informação que começou a circular nas redes sociais deixou os fãs de Xuxa em alerta e levantou a possibilidade de o Espírito Santo entrar na rota do mais novo projeto da apresentadora e cantora.





O nome da vez é “O Último Voo da Nave”, espetáculo que celebra a trajetória de Xuxa e revisita diferentes momentos de sua carreira. A produção reúne música, elementos nostálgicos e referências à história da artista, prometendo uma viagem pela memória de quem cresceu acompanhando a Rainha dos Baixinhos.





De acordo com as informações que circulam na internet, o Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, seria um dos locais avaliados para receber o espetáculo. Mas há um detalhe importante nessa história.





O Kleber Andrade é administrado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), que foi procurada por HZ para saber se existe alguma movimentação para receber o espetáculo.





A resposta, no entanto, pode desagradar os fãs: