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Ela vem aí?

Xuxa em Cariacica? Saiba o que há por trás dos rumores de show no Kleber Andrade

Notícia sobre a possível vinda da turnê “O Último Voo da Nave” ao Espírito Santo movimentou as redes sociais e chamou a atenção dos fãs capixabas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 17:21

Xuxa pode vir ao Espírito Santo? Saiba o que existe por trás do rumor
Xuxa pode vir ao Espírito Santo? Saiba o que existe por trás do rumor Adriano Vizoni/Folhapress

Será que a Rainha dos Baixinhos está prestes a desembarcar em terras capixabas? Uma informação que começou a circular nas redes sociais deixou os fãs de Xuxa em alerta e levantou a possibilidade de o Espírito Santo entrar na rota do mais novo projeto da apresentadora e cantora.


O nome da vez é “O Último Voo da Nave”, espetáculo que celebra a trajetória de Xuxa e revisita diferentes momentos de sua carreira. A produção reúne música, elementos nostálgicos e referências à história da artista, prometendo uma viagem pela memória de quem cresceu acompanhando a Rainha dos Baixinhos.


De acordo com as informações que circulam na internet, o Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, seria um dos locais avaliados para receber o espetáculo. Mas há um detalhe importante nessa história.


O Kleber Andrade é administrado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), que foi procurada por HZ para saber se existe alguma movimentação para receber o espetáculo.


A resposta, no entanto, pode desagradar os fãs:

Até o momento não houve qualquer contato oficial seja da produção da turnê ou de qualquer outro patrocinador. As informações veiculadas nas redes sociais não são procedentes

Informou a SESPORT

Ou seja: apesar de o nome do estádio ter aparecido nas publicações que circulam pela internet, não existe, neste momento, qualquer negociação oficial informada pela secretaria para que Xuxa se apresente no local.


Para os fãs capixabas, resta esperar: por enquanto, a suposta passagem da nave pelo Espírito Santo continua apenas no campo dos rumores.

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