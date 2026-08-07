Casacas da Paixão: primeira novelinha vertical do ES será lançada pela TV Gazeta na próxima semana

Romance, humor, cultura popular, confusão e muito capixabismo estão prestes a invadir as telas dos celulares. Vem aí “Casacas da Paixão”, a primeira novelinha vertical do Espírito Santo, produzida pelo Em Movimento, programa local de entretenimento da TV Gazeta, exibido aos sábados, às 14h40.
Com episódios curtinhos, de cerca de dois minutos, a produção aposta em uma história leve, divertida e cheia de referências ao Espírito Santo. Tudo no formato perfeito para maratonar entre um scroll e outro.
A estreia acontece na próxima sexta-feira (14), no Instagram do Em Movimento, além de TV Gazeta, HZ e A Gazeta. E já pode colocar na agenda: os capítulos serão publicados às segundas, quartas e sextas-feiras, ao longo de agosto e setembro.
E se você está se perguntando quem vai dar vida a essa história, temos uma resposta bem capixaba: o próprio time do Em Movimento - e algumas participações especiais.
"'Casacas da Paixão' é a primeira novela vertical da emissora, um projeto inovador e diferente de tudo que já foi produzido por aqui. Por isso, estamos animados e ansiosos para a estreia e na expectativa de que o público capixaba se veja na tela, de identifique e se divirta também", destacou Elis Carvalho, editora do programa.
Mais do que uma novelinha, “Casacas da Paixão” chega como uma celebração da identidade capixaba. Cenários, tradições, costumes e aquele jeitinho que só quem é do Espírito Santo entende ganham espaço na trama e viram parte da história.
Tudo isso em uma produção pensada para as redes sociais e plataformas digitais, conectando ficção, humor e cultura local às comemorações dos 25 anos do Em Movimento.
A história acompanha Lúcia, uma marisqueira forte e carismática da orla capixaba, e João Casaca, herdeiro de uma tradicional marca ligada ao congo e à cultura do Estado, que tenta esconder sua origem rica para conquistar a protagonista. Entre encontros na praia, passeios de barco, conflitos amorosos e uma vilã ambiciosa que quer transformar tradição em lucro, os personagens vivem uma trama cheia de regionalidade, frases populares e referências culturais capixabas.
Inspirada no formato das novelas verticais que vêm crescendo nas plataformas digitais, a série foi pensada para episódios curtos, rápidos e altamente envolventes, com forte apelo emocional e ganchos constantes. A proposta une estética de novela das seis, linguagem de internet e valorização da cultura local, usando elementos como o congo, a casaca, o mangue, a pesca e os bordões populares como parte central da narrativa.
Veja o teaser abaixo:
A novelinha conta com a participação de sete personagens: Tereza, João Casaca, Viviane Venturini, Dona Zezé, Patrícia, Luiza e Tião.
- TEREZA (Camila Alves): Mocinha. Desfiadeira de siri, espontânea, livre, orgulhosa e trabalhadora. Usa vestidos simples, cabelo solto ou preso com lenço, sandália rasteira. Tem humor rápido e fala sem filtro.
- JOÃO CASACA (Diego Araújo): Mocinho. Jovem herdeiro de uma marca capixaba chamada Casaca, ligada à cultura local. Apesar de rico, é simples, gosta de esporte, toca no Congo e tenta preservar a tradição.
- VIVIANE VENTURINI (Daniela Carla): Vilã. Elegante, venenosa, ambiciosa. Quer convencer João a vender a marca Casaca para investidores de Minas Gerais. Entra sempre com salto, batom vermelho e trilha provocante.
- DONA ZEZÉ (Eliana Santos): Dona de restaurante que conhece João desde criança. Sabe de tudo, comenta tudo e tem bordão: “Taruíra que vacila, a cai da parede!”. É a conselheira popular da trama.
- PATRÍCIA (Elis Carvalho): Amiga da vilã. Tenta colocar juízo em Viviane, mas sempre acaba envolvida nos planos.
- LUIZA (Sofia Meneri): Amiga da mocinha. Delicada na aparência, mas invocada na personalidade. Aprendiz que acha que já sabe de tudo, se inspira em Tereza, a vê como uma irmã mais velha.
- TIÃO (Heitor Robers): Pescador da região que acompanha Tereza e fica amigo de João.