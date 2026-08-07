Casacas da Paixão: primeira novelinha vertical do ES será lançada pela TV Gazeta na próxima semana

Romance, humor, cultura popular, confusão e muito capixabismo estão prestes a invadir as telas dos celulares. Vem aí “Casacas da Paixão”, a primeira novelinha vertical do Espírito Santo, produzida pelo Em Movimento, programa local de entretenimento da TV Gazeta, exibido aos sábados, às 14h40.





Com episódios curtinhos, de cerca de dois minutos, a produção aposta em uma história leve, divertida e cheia de referências ao Espírito Santo. Tudo no formato perfeito para maratonar entre um scroll e outro.





A estreia acontece na próxima sexta-feira (14), no Instagram do Em Movimento, além de TV Gazeta, HZ e A Gazeta. E já pode colocar na agenda: os capítulos serão publicados às segundas, quartas e sextas-feiras, ao longo de agosto e setembro.





E se você está se perguntando quem vai dar vida a essa história, temos uma resposta bem capixaba: o próprio time do Em Movimento - e algumas participações especiais.





"'Casacas da Paixão' é a primeira novela vertical da emissora, um projeto inovador e diferente de tudo que já foi produzido por aqui. Por isso, estamos animados e ansiosos para a estreia e na expectativa de que o público capixaba se veja na tela, de identifique e se divirta também", destacou Elis Carvalho, editora do programa.





Mais do que uma novelinha, “Casacas da Paixão” chega como uma celebração da identidade capixaba. Cenários, tradições, costumes e aquele jeitinho que só quem é do Espírito Santo entende ganham espaço na trama e viram parte da história.





Tudo isso em uma produção pensada para as redes sociais e plataformas digitais, conectando ficção, humor e cultura local às comemorações dos 25 anos do Em Movimento.