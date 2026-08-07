Ciclone-bomba pode atingir o ES? Entenda os riscos

A formação de um “ciclone-bomba” entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai deixou diferentes áreas do Brasil em alerta nesta sexta-feira (7). Apesar disso, o fenômeno não deve atingir diretamente o Espírito Santo, mas influencia o tempo no Estado e provoca efeitos como ventos mais intensos e maior agitação no mar, segundo a Defesa Civil Estadual.
A meteorologista Élida Carlete explica que o sistema já está afastado da costa brasileira e continua se deslocando em direção ao oceano. Por isso, os impactos mais severos, registrados em estados do Sul, não devem alcançar o território capixaba.
No entanto, a frente fria associada ao ciclone favorece o aumento da intensidade dos ventos no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (7), o Estado está sob dois alertas para vendavais, embora as rajadas mais fortes devam ocorrer em alto-mar.
“Recomenda-se atenção especialmente aos pescadores, navegantes, operadores portuários e responsáveis por pequenas embarcações. Consultem os avisos nos boletins postados pela Defesa Civil, acompanhem as redes sociais e boletins da Marinha do Brasil”, orienta.
Entenda
Ciclone-bomba
O fenômeno extratropical ocorre quando uma área de baixa pressão se intensifica rapidamente e não representa uma categoria de ciclone ou uma medida direta dos danos esperados, embora a tendência seja de que o tempo se torne mais severo.
A meteorologista lembra que moradores podem receber alertas da Defesa Civil por SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199. Em situações mais graves, também é utilizado o sistema Cell Broadcast, que envia mensagens automaticamente aos celulares e não exige cadastro prévio.
Segundo Élida, a tendência é de predomínio de tempo firme, com baixa probabilidade de chuva nos próximos dias. As temperaturas também devem permanecer acima da média para esta época do ano.
"É esperado também que as temperaturas continuem um pouco acima do normal climatológica. Mas a partir do dia 10 de agosto, a chegada de uma frente fria poderá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva. Caso haja mudanças na previsão ou aumento do risco de eventos, a população será alertada", afirmou.