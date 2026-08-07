Ciclone-bomba pode atingir o ES? Entenda os riscos

A formação de um “ciclone-bomba” entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai deixou diferentes áreas do Brasil em alerta nesta sexta-feira (7). Apesar disso, o fenômeno não deve atingir diretamente o Espírito Santo, mas influencia o tempo no Estado e provoca efeitos como ventos mais intensos e maior agitação no mar, segundo a Defesa Civil Estadual.





A meteorologista Élida Carlete explica que o sistema já está afastado da costa brasileira e continua se deslocando em direção ao oceano. Por isso, os impactos mais severos, registrados em estados do Sul, não devem alcançar o território capixaba.





No entanto, a frente fria associada ao ciclone favorece o aumento da intensidade dos ventos no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (7), o Estado está sob dois alertas para vendavais, embora as rajadas mais fortes devam ocorrer em alto-mar.





“Recomenda-se atenção especialmente aos pescadores, navegantes, operadores portuários e responsáveis por pequenas embarcações. Consultem os avisos nos boletins postados pela Defesa Civil, acompanhem as redes sociais e boletins da Marinha do Brasil”, orienta.