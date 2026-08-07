AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Meteorologia

Ciclone-bomba pode atingir o ES? Entenda os riscos

Fenômeno provocou estragos no Sul do país, mas efeitos no Espírito Santo devem se limitar ao aumento dos ventos e da agitação no mar

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 19:00

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 ago 2026 às 19:00
Tempo nublado na Grande Vitória após chegada de frente fria
Ventos devem ser mais intensos em alto-mar Ricardo Medeiros

A formação de um “ciclone-bomba” entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai deixou diferentes áreas do Brasil em alerta nesta sexta-feira (7).  Apesar disso, o fenômeno não deve atingir diretamente o Espírito Santo, mas influencia o tempo no Estado e provoca efeitos como ventos mais intensos e maior agitação no mar, segundo a Defesa Civil Estadual.


A meteorologista Élida Carlete explica que o sistema já está afastado da costa brasileira e continua se deslocando em direção ao oceano. Por isso, os impactos mais severos, registrados em estados do Sul, não devem alcançar o território capixaba.


No entanto, a frente fria associada ao ciclone favorece o aumento da intensidade dos ventos no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (7), o Estado está sob dois alertas para vendavais, embora as rajadas mais fortes devam ocorrer em alto-mar.


“Recomenda-se atenção especialmente aos pescadores, navegantes, operadores portuários e responsáveis por pequenas embarcações. Consultem os avisos nos boletins postados pela Defesa Civil, acompanhem as redes sociais e boletins da Marinha do Brasil”, orienta.

Entenda

Ciclone-bomba

O fenômeno extratropical ocorre quando uma área de baixa pressão se intensifica rapidamente e não representa uma categoria de ciclone ou uma medida direta dos danos esperados, embora a tendência seja de que o tempo se torne mais severo.

A meteorologista lembra que moradores podem receber alertas da Defesa Civil por SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199. Em situações mais graves, também é utilizado o sistema Cell Broadcast, que envia mensagens automaticamente aos celulares e não exige cadastro prévio.

Previsão nos próximos dias

Segundo Élida, a tendência é de predomínio de tempo firme, com baixa probabilidade de chuva nos próximos dias. As temperaturas também devem permanecer acima da média para esta época do ano.


"É esperado também que as temperaturas continuem um pouco acima do normal climatológica. Mas a partir do dia 10 de agosto, a chegada de uma frente fria poderá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva. Caso haja mudanças na previsão ou aumento do risco de eventos, a população será alertada", afirmou.

Veja Também 

Especialistas explicam fenômeno visto no céu em Iúna, no Sul do ES

OVNIs? Especialistas explicam fenômeno visto no céu em Iúna, no Sul do ES

Avião arremete durante tentativa de pouso no aeroporto de Vitória

Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens

Onda de calor e hidratação

Super El Niño e ondas de calor: como prevenir os impactos na saúde

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Defesa Civil ciclone Ventos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Montenegro toma posse na ABL
Fernanda Montenegro cancela sua participação em evento após diagnóstico
Ator de "Avenida Brasil" desabafa após fazer peça para quatro pessoas
Ator de 'Avenida Brasil' desabafa após se apresentar para quatro pessoas: 'Essa é a vida'
Imagem de destaque
Primeiro a OpenAI, depois a Meta: por que robôs de IA continuam fazendo ataques hackers

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados