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OVNIs? Especialistas explicam fenômeno visto no céu em Iúna, no Sul do ES

Vídeos registrados na cidade viralizaram entre moradores, mas astrônomos afirmam que os pontos luminosos são satélites refletindo a luz do Sol

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 13:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 ago 2026 às 13:52

Luzes vistas no céu de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, têm chamado a atenção de moradores, que chegaram a acreditar se tratar de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). Na última quarta-feira (5), o morador Ricardo Evangelista registrou o fenômeno em vídeo. Segundo ele, os pontos luminosos também foram observados por outras pessoas em diferentes dias da semana, sempre no início da noite.


"Costumo observar o céu naquele ponto, em Vila dos Guedes, porque há pouca iluminação. Foi a primeira vez que vi e aconteceu o mesmo em outros dias, sempre por volta das 19h30 às 20h30", contou Ricardo.


Mas, afinal, o que eram as luzes? Segundo o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do projeto Exoss, que monitora meteoros, trata-se, na grande maioria das vezes, de satélites em órbita baixa refletindo a luz do Sol. Como esses equipamentos estão a centenas de quilômetros de altitude, continuam iluminados mesmo após o anoitecer na superfície e podem ser vistos se deslocando em linha reta até desaparecerem ao entrar na sombra da Terra.

São satélites. Hoje há uma quantidade enorme e crescente deles nos céus. Quem não tem o hábito de observar acaba se confundindo. E, daqui para a frente, veremos cada vez mais satélites, inclusive reentradas de lixo espacial

Marcelo De Cicco Coordenador do projeto Exoss

A coordenadora administrativa do Exoss, Luciana Fontes, também especialista em observação do céu, afirma que registros como esse têm se tornado cada vez mais frequentes. Segundo ela, os satélites podem aparecer em sequência, formando um "trem", ou isoladamente, além de parecerem piscar ou desaparecer quando entram na sombra da Terra. Ela acrescenta que o tremor das mãos e o uso do zoom digital do celular também podem criar uma ilusão de ótica, fazendo o movimento parecer irregular.

Especialistas explicam fenômeno visto no céu em Iúna, no Sul do ES
Especialistas explicam fenômeno visto no céu em Iúna, no Sul do ES Montagem| A Gazeta
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