OVNIs? Especialistas explicam fenômeno visto no céu em Iúna, no Sul do ES

Luzes vistas no céu de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, têm chamado a atenção de moradores, que chegaram a acreditar se tratar de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). Na última quarta-feira (5), o morador Ricardo Evangelista registrou o fenômeno em vídeo. Segundo ele, os pontos luminosos também foram observados por outras pessoas em diferentes dias da semana, sempre no início da noite.





"Costumo observar o céu naquele ponto, em Vila dos Guedes, porque há pouca iluminação. Foi a primeira vez que vi e aconteceu o mesmo em outros dias, sempre por volta das 19h30 às 20h30", contou Ricardo.





Mas, afinal, o que eram as luzes? Segundo o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do projeto Exoss, que monitora meteoros, trata-se, na grande maioria das vezes, de satélites em órbita baixa refletindo a luz do Sol. Como esses equipamentos estão a centenas de quilômetros de altitude, continuam iluminados mesmo após o anoitecer na superfície e podem ser vistos se deslocando em linha reta até desaparecerem ao entrar na sombra da Terra.