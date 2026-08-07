Após os 30, 40 ou 50: por que cada vez mais mulheres estão recomeçando a vida profissional?

Mudar de profissão depois dos 30, 40 ou 50 anos deixou de ser uma exceção para se tornar uma realidade cada vez mais comum entre as mulheres. Seja pela busca por qualidade de vida, independência financeira, realização pessoal ou pela necessidade de voltar ao mercado após um período dedicado à família, muitas profissionais têm encontrado na maturidade o momento ideal para iniciar uma nova trajetória.