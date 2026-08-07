Capixaba Victor Pignaton ajuda Brasil a manter 100% no Sul-Americano Sub-16

O tenista capixaba Victor Pignaton voltou a ser decisivo para a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano por equipes Sub-16. Nesta quinta-feira (7), o atleta de 16 anos venceu sua partida de simples e ajudou o Brasil a derrotar o Paraguai por 3 a 0, em Bogotá, na Colômbia.





Victor abriu o confronto com uma vitória convincente sobre Rodrigo Bianchet por 6/0 e 6/2. Na sequência, Livas Damázio superou Facundo Moreira por 6/4 e 6/0, garantindo o triunfo brasileiro. Nas duplas, Livas e Henrique Vialle fecharam o placar ao vencerem Facundo Moreira e Tomas Caamano por 6/4 e 6/0. Com o resultado, o Brasil manteve os 100% de aproveitamento no Grupo A. Antes de superar o Paraguai, a equipe já havia vencido Venezuela e Uruguai, ambos os confrontos também por 3 a 0.





Victor tem sido um dos destaques da campanha brasileira. Na estreia, contra a Venezuela, o capixaba venceu tanto a partida de simples quanto a de duplas, ao lado de Henrique Vialle. Na rodada seguinte, participou apenas das duplas e voltou a sair de quadra com vitória, desta vez formando parceria com Livas Damázio diante do Uruguai.





A seleção brasileira volta à quadra nesta sexta-feira (8), às 12h, para enfrentar o Peru. Em caso de vitória, confirma a liderança do Grupo A e avança às semifinais para enfrentar o segundo colocado do Grupo B, que, até o momento, é o Equador. As semifinais serão disputadas no sábado. Os finalistas garantem vaga no Campeonato Mundial Sub-16, conhecido como Copa Davis Juvenil, marcado para novembro, no Egito. No mesmo dia, também será realizada a decisão que apontará o campeão sul-americano da categoria.