Indique e ajude a eleger o Melhor Point de Comida de Rua da Grande Vitória

Chegou a hora de começar a escolher o melhor point de comida de rua da Grande Vitória. Em uma iniciativa do Em Movimento, em parceria com HZ, vamos descobrir quais são os lugares favoritos dos capixabas. Mas, antes da votação oficial, queremos a ajuda dos leitores - e telespectadores - para definir quem entra na disputa.





Nesta primeira fase, você pode indicar aquele lugar que sempre reúne barraquinhas, trailers e food trucks e que já virou referência para quem gosta de comer bem ao ar livre.





Mas atenção: o concurso vai eleger o melhor point de comida de rua, e não um estabelecimento específico.