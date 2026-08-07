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Indique e ajude a eleger o Melhor Point de Comida de Rua da Grande Vitória

Primeira etapa do concurso do Em Movimento, em parceria com HZ, recebe indicações dos principais points de comida de rua da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 16:43

Em Movimento e HZ vão eleger o melhor point de comida de rua da Grande Vitória
Em Movimento e HZ vão eleger o melhor point de comida de rua da Grande Vitória ChatGPT

Chegou a hora de começar a escolher o melhor point de comida de rua da Grande Vitória. Em uma iniciativa do Em Movimento, em parceria com HZ, vamos descobrir quais são os lugares favoritos dos capixabas. Mas, antes da votação oficial, queremos a ajuda dos leitores - e telespectadores - para definir quem entra na disputa.


Nesta primeira fase, você pode indicar aquele lugar que sempre reúne barraquinhas, trailers e food trucks e que já virou referência para quem gosta de comer bem ao ar livre.


Mas atenção: o concurso vai eleger o melhor point de comida de rua, e não um estabelecimento específico.

O que pode ser indicado?

✅ Ruas, praças, feirinhas, avenidas ou espaços públicos conhecidos pela concentração de comida de rua.

O que não vale?

❌ Restaurantes, bares, lanchonetes ou galerias gastronômicas com estabelecimentos fixos.


❌ Nomes de ambulantes, barracas, trailers ou food trucks individuais.

A ideia é valorizar os espaços que se transformaram em pontos de encontro gastronômicos, onde diferentes vendedores oferecem opções como churrasquinho, cachorro-quente, hambúrguer, pastel, espetinhos, comida regional, doces, food trucks e outras delícias preparadas e servidas na rua.


As indicações ficarão abertas até segunda-feira (10). Depois, o time do Em Movimento e do HZ irão analisar e selecionar os points citados. Em seguida, vamos abrir para votação popular e descobrir qual será o campeão da Grande Vitória.

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