Festa no ES celebra a cultura gaúcha com churrasco e bebida liberados

Comemorado em 20 de setembro, como marco do início da Revolução Farroupilha em 1835, o Dia do Gaúcho será tema da próxima edição da Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos, na Serra, com comida e bebida liberada a partir das 10h.





A data, que neste ano cai em um domingo, foi escolhida para a realização dessa festa que já é tradicional no Espírito Santo quando se fala na cultura do Rio Grande do Sul, terra natal do fundador do centro de eventos, Ildo Steffen.





Nesta edição, serão assadas duas toneladas de carne, e o ingresso também dará direito a consumir à vontade os bufês de café da manhã e almoço. Shows musicais e recreação para crianças também fazem parte do pacote.





Ainda na manhã do domingo (20/09), o público será recebido com um café da manhã típico da cultura sulista. A partir do meio-dia, as atenções se voltarão para o churrasco, que incluirá cortes como alcatra, maminha, costela gaúcha, linguiça, costelinha, tulipa de frango, ancho, chorizo e chuleta preparados de acordo com técnicas de cozimento lento e fogo de chão. Completam a lista, carneiro, leitão e cordeiro no rolete.