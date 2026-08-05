Festa no ES celebra a cultura gaúcha com churrasco e bebida liberados

Comemorado em 20 de setembro, como marco do início da Revolução Farroupilha em 1835, o Dia do Gaúcho será tema da próxima edição da Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos, na Serra, com comida e bebida liberada a partir das 10h.
A data, que neste ano cai em um domingo, foi escolhida para a realização dessa festa que já é tradicional no Espírito Santo quando se fala na cultura do Rio Grande do Sul, terra natal do fundador do centro de eventos, Ildo Steffen.
Nesta edição, serão assadas duas toneladas de carne, e o ingresso também dará direito a consumir à vontade os bufês de café da manhã e almoço. Shows musicais e recreação para crianças também fazem parte do pacote.
Ainda na manhã do domingo (20/09), o público será recebido com um café da manhã típico da cultura sulista. A partir do meio-dia, as atenções se voltarão para o churrasco, que incluirá cortes como alcatra, maminha, costela gaúcha, linguiça, costelinha, tulipa de frango, ancho, chorizo e chuleta preparados de acordo com técnicas de cozimento lento e fogo de chão. Completam a lista, carneiro, leitão e cordeiro no rolete.
"O Dia do Gaúcho carrega um simbolismo muito forte de respeito às tradições, e nosso objetivo é traduzir esse sentimento por meio da excelência gastronômica. Preparar mais de duas toneladas de carne mantendo o padrão de cortes nobres e o ponto perfeito do fogo de chão é um desafio técnico que assumimos para entregar uma experiência autêntica", destaca Ildo Steffen.
Além da gastronomia, a música animada é um atrativo da festa, que terá cinco atrações distribuídas ao longo do dia. O repertório abrange desde o cancioneiro regionalista e a sanfona clássica até forró, com apresentações confirmadas do grupo Tchê Brasil, do sanfoneiro capixaba Donato Fontana, Trio Forrozão, Os Santannas e DJ Charles.
CHURRASCADA GAÚCHA STEFFEN EVENTOS
Quando: 20 de setembro de 2026
Horário: a partir das 10h (café da manhã). Almoço a partir das 12h
Atrações: Tchê Brasil, Donato Fontana, Trio Forrozão, Os Santannas e DJ Charles
Onde: Steffen Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra
Ingressos: 1º lote - R$ 330 (inteira/adulto/individual). Crianças de 3 a 6 anos - R$ 120; crianças de 7 a 12 anos - R$ 170. Vendas pelo site da Blueticket
Venda de mesas: (27) 99994-6535 ou 98132-3232 e presencialmente no Steffen
Mais informações: @steffeneventos.