Vitória volta a ter o m² mais caro do país; mas o que está por trás disso?

Depois de alguns anos fora do topo do pódio, Vitória voltou a ocupar a posição de cidade com o valor médio do metro quadrado mais alto do país, desbancando Balneário Camboriú (R$ 15.295) e Itapema (R$ 15.403), ambas cidades de Santa Catarina. A primeira é bastante conhecida e procurada por conta de seus projetos grandiosos multimilionários, e a segunda, recentemente, desbancou Balneário Camboriú pelo preço médio do metro quadrado.





Segundo os dados de julho do Índice FipeZAP de Venda Residencial, o valor médio do metro quadrado da Capital capixaba é de R$ 15.448. O número coloca a ilha à frente de metrópoles como Florianópolis (R$ 13.461), São Paulo (R$ 12.099), Rio de Janeiro (R$ 11.131) e Brasília (R$ 10.238).





A aceleração não fica restrita apenas a Vitória. No acumulado dos últimos 12 meses, Vila Velha disparou 15,57%, alcançando a maior valorização do país entre as 56 cidades monitoradas e atingindo o preço médio do metro quadrado de R$ 11.341 – sendo a nona cidade desse ranking, superando capitais do Sudeste, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. No acumulado de 2026, enquanto a inflação oficial (IPCA-15) marca 3,43%, Vitória acumula alta de 8,82% e Vila Velha lidera o ranking geral nacional, com 9,68%.





No entanto, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, exige cautela ao analisar os dados. “Esse preço médio não reflete a realidade do mercado, pois não considera a variação das tipologias dos imóveis e nem dos bairros. É um valor médio que não dá informação suficiente para a precificação, pois não são de empresas e sim de proprietários que estão vendendo seus imóveis”, atenta.





Schubert ainda chama a atenção para a variação do CUB, que é o custo de construção de uma obra, e que no acumulado do ano ficou em 9,22%. “A valorização de Vitória, dentro da pesquisa do FipeZap ficou em 8,82%, abaixo do CUB do Espírito Santo, que teve a maior variação do país. Somado a isso está ainda a escassez de terrenos na Capital, o que ajuda a compor os preços”, diz





Mas o que deve ser levado em consideração quando se analisa o preço do metro quadrado de Vitória? Conversamos com especialistas do setor que apontam alguns dos fatores, como limites geográficos rígidos, regulação urbana, um perfil populacional de alta renda e nuances metodológicas das pesquisas de preço.