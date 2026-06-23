Vila Velha recebe lançamentos imobiliários que vão do MCMV ao alto padrão

Já no segmento de alto padrão, a Proeng se prepara para lançar mais um empreendimento na Praia de Itaparica. Localizado na segunda quadra do mar, o novo projeto se chamará Victoria Palombini Residence e contará com duas torres residenciais e 144 apartamentos, distribuídos entre unidades de dois e três quartos com suíte. As unidades partem dos R$ 823 mil.