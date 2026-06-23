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Vila Velha recebe lançamentos imobiliários que vão do MCMV ao alto padrão

A Recanto Construtora anuncia novo residencial em Aribiri e a Proeng aposta em projeto na Praia de Itaparica

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 12:07

Públicado em 

23 jun 2026 às 12:07
Yasmin Spiegel

Colunista

Yasmin Spiegel

Recanto Aurora
Recanto Aurora, novo empreendimento da Recanto Construtora com foco no Minha Casa, Minha Vida Créditos: Divulgação

O mercado imobiliário de Vila Velha segue aquecido. Nesta semana, a Recanto Construtora anunciou o Recanto Aurora, novo empreendimento residencial voltado ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. O condomínio está localizado em Aribiri e tem Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 132 milhões, com entrega prevista para julho de 2030 e unidades a partir de R$ 314.900.

“Aribiri tem um perfil consolidado de comércio local, serviços essenciais e proximidade estratégica com o Terminal do Ibes e eixos de transporte que ligam Vila Velha a Vitória”, reforça o diretor de Incorporações da Recanto, Pedro Bolsonello.

Com quatro torres residenciais de 12 pavimentos cada, totalizando 384 apartamentos distribuídos em um terreno de 9,4 mil m², o Recanto Aurora terá unidades de 2 quartos, com opções de plantas com quintal privativo, suíte com varanda, e 2 quartos com suíte, varanda e quintal privativo. Além das moradias, o condomínio contará com dois elevadores por torre e infraestrutura de lazer e convivência.

“O lançamento reforça a atuação da Recanto Construtora no segmento de habitação de interesse social e sua contribuição para a redução do déficit habitacional no Estado. O empreendimento foi concebido para unir localização estratégica, infraestrutura completa e condições acessíveis de financiamento por meio do programa Minha Casa, Minha Vida”, reforça Bolsonello.

Novo projeto em Itaparica

Já no segmento de alto padrão, a Proeng se prepara para lançar mais um empreendimento na Praia de Itaparica. Localizado na segunda quadra do mar, o novo projeto se chamará Victoria Palombini Residence e contará com duas torres residenciais e 144 apartamentos, distribuídos entre unidades de dois e três quartos com suíte. As unidades partem dos R$ 823 mil. 

Proeng
Victoria Palombini Residence, novo residencial da Proeng em Itaparica
 Créditos: Divulgação

Além dos apartamentos com plantas e áreas privativas que chegam a mais de 83 m², o projeto oferecerá uma área de lazer no pavimento pilotis, com mais de 740 m² destinados à convivência e ao entretenimento. Assim, o empreendimento irá contar com espaços como coworking, sala de reunião, espaço beleza, lounge café, mini mercado, pet wash, bike repair e bike point.

Kemp apresenta apartamento decorado no empreendimento Ilha de Ibiza

A Kemp Empreendimentos apresentou o apartamento decorado padrão studio do Ilha de Ibiza, empreendimento localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Durante a apresentação, convidados puderam conhecer de perto as soluções de aproveitamento dos espaços, o projeto de interiores e as possibilidades oferecidas pelo conceito studio.

Segundo a diretora da Kemp Empreendimentos, Rubia Zanelato, o lançamento do decorado é uma etapa importante para aproximar investidores e futuros moradores da proposta do empreendimento, “facilitando a percepção do produto final e das oportunidades que o mercado de compactos vem oferecendo na região”.

Campanha de vendas para o FIT@370

Mocelin anunciou campanha de vendas para o FIT@360
Mocelin anunciou campanha de vendas para o FIT@360 Créditos: Divulgação

Em clima de Copa do Mundo, a Mocelin Engenharia lançou a campanha Convocação FIT@370, que irá premiar com uma TV de 65 polegadas cada corretor responsável pela venda de uma unidade do lançamento localizado na Praia do Canto, em Vitória.

A campanha segue até 30 de junho e tem como objetivo reconhecer e valorizar os parceiros comerciais da construtora. No momento, os investidores respondem por cerca de 90% das unidades comercializadas até o momento, e cerca de 65% das unidades já estão vendidas.

“Alcançar 65% das unidades comercializadas neste estágio do projeto demonstra a força do FIT@370 no mercado. Com essa campanha, queremos reconhecer e valorizar os corretores parceiros, que têm papel fundamental nesse resultado”, destaca o CEO da Mocelin Engenharia, Cesar Mocelin. 

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