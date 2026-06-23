Imetame deve abrir 300 vagas para trabalhar no porto até 2027

A Imetame deve abrir 300 vagas de emprego diretos até 2027, quando o porto está previsto para entrar em operação. O foco das contratações serão nas áreas operacional, administrativa e de tecnologia da informação.
De acordo com a empresa, ao longo da construção, o empreendimento já vem gerando oportunidades, principalmente para profissionais da área civil, operadores de equipamentos e manutenção.
Com mais de 1 milhão de metros quadrados, o complexo da Imetame Logística Porto atenderá diversos setores produtivos, oferecendo terminais especializados para contêineres, carga geral, granéis sólidos e líquidos, além de operações de óleo e gás.
Enquanto o terminal portuário não entra em operação, a empresa tem oportunidades de emprego que já estão abertas em diversos segmentos do grupo empresarial.
Para se candidatar, é necessário fazer o cadastro do currículo na página de carreiras da Imetame.
Confira as vagas
IMETAME LOGÍSTICA PORTO
Analista (sustentabilidade)
Assistente de produção
Assistente técnico
Caldeireiro
Carpinteiro
Chefe de máquinas
Comandante
Coordenador (segurança patrimonial)
Desenhista
Eletricista automotivo
Encarregado (segurança patrimonial)
Mecânico
Mecânico
Mecânico diesel
Operador de equipamento (betoneira)
Operador de equipamento (bomba lança)
Operador de equipamento (central de concreto)
Operador de equipamento (pá carregadeira)
Operador de equipamento (perfuratriz)
Pedreiro
Soldador
Supervisor (segurança patrimonial)
Técnico (segurança do trabalho)
IMETAME METALMECÂNICA
Analista administrativo
Assistente administrativo
Assistente de produção
Assistente de produção (offshore)
Assistente técnico (elétrica)
Assistente técnico (onshore)
Assistente técnico (planejamento de paradas)
Assistente técnico (qualidade / offshore)
Caldeireiro (offshore)
Eletricista (paradas)
Encanador
Inspetor de solda (LP/PM escalador - offshore)
Mecânico
Mecânico diesel
Motorista (carreteiro)
Motorista (operador de equipamentos)
Operador de guindaste
Pintor airless (offshore)
Pintor hidrojatista (offshore)
Sinaleiro rigger
Soldador
Soldador (offshore)
Técnico (eletricista - offshore)
Técnico (enfermagem)
Técnico (instrumentista / offshore)
Técnico (meio ambiente)
Técnico (qualidade)
Técnico (segurança do trabalho)
IMETAME ENERGIA
Eletricista (termelétrica)
Encarregado de manutenção (termelétrica)
Mecânico (sonda perfuração / produção / onshore)
Operador de produção (estação de petróleo)
Técnico (elétrica) - termelétrica
Técnico (eletricista / automação) - termoelétrica
IMETAME MONTE SERRAT
Assistente de produção
Operador (fio diamantado)
PEDRAS ESTRUTURAIS
Auxiliar de produção
Caldeireiro
Operador de britador
Operador de carregadeira
Soldador
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