Imetame deve abrir 300 vagas para trabalhar no porto até 2027

A Imetame deve abrir 300 vagas de emprego diretos até 2027, quando o porto está previsto para entrar em operação. O foco das contratações serão nas áreas operacional, administrativa e de tecnologia da informação.





De acordo com a empresa, ao longo da construção, o empreendimento já vem gerando oportunidades, principalmente para profissionais da área civil, operadores de equipamentos e manutenção.





Com mais de 1 milhão de metros quadrados, o complexo da Imetame Logística Porto atenderá diversos setores produtivos, oferecendo terminais especializados para contêineres, carga geral, granéis sólidos e líquidos, além de operações de óleo e gás.