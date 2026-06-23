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Aracruz

Imetame deve abrir 300 vagas para trabalhar no porto até 2027

Operação deve começar daqui um ano; grupo empresarial também tem outras oportunidades abertas

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 12:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jun 2026 às 12:51
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz Imetame/Divulgação

A Imetame deve abrir 300 vagas de emprego diretos até 2027, quando o porto está previsto para entrar em operação. O foco das contratações serão nas áreas operacional, administrativa e de tecnologia da informação.


De acordo com a empresa, ao longo da construção, o empreendimento já vem gerando oportunidades, principalmente para profissionais da área civil, operadores de equipamentos e manutenção.


Com mais de 1 milhão de metros quadrados, o complexo da Imetame Logística Porto atenderá diversos setores produtivos, oferecendo terminais especializados para contêineres, carga geral, granéis sólidos e líquidos, além de operações de óleo e gás.

Enquanto o terminal portuário não entra em operação, a empresa tem oportunidades de emprego que já estão abertas em diversos segmentos do grupo empresarial.


Para se candidatar, é necessário fazer o cadastro do currículo na página de carreiras da Imetame. 

Confira as vagas

  • IMETAME LOGÍSTICA PORTO

  • Analista (sustentabilidade)

  • Assistente de produção

  • Assistente técnico

  • Caldeireiro

  • Carpinteiro

  • Chefe de máquinas

  • Comandante

  • Coordenador (segurança patrimonial)

  • Desenhista

  • Eletricista automotivo

  • Encarregado (segurança patrimonial)

  • Mecânico

  • Mecânico

  • Mecânico diesel

  • Operador de equipamento (betoneira)

  • Operador de equipamento (bomba lança)

  • Operador de equipamento (central de concreto)

  • Operador de equipamento (pá carregadeira)

  • Operador de equipamento (perfuratriz)

  • Pedreiro

  • Soldador

  • Supervisor (segurança patrimonial)

  • Técnico (segurança do trabalho)

  • IMETAME METALMECÂNICA

  • Analista administrativo

  • Assistente administrativo

  • Assistente de produção

  • Assistente de produção (offshore)

  • Assistente técnico (elétrica)

  • Assistente técnico (onshore)

  • Assistente técnico (planejamento de paradas)

  • Assistente técnico (qualidade / offshore)

  • Caldeireiro (offshore)

  • Eletricista (paradas)

  • Encanador

  • Inspetor de solda (LP/PM escalador - offshore)

  • Mecânico

  • Mecânico diesel

  • Motorista (carreteiro)

  • Motorista (operador de equipamentos)

  • Operador de guindaste

  • Pintor airless (offshore)

  • Pintor hidrojatista (offshore)

  • Sinaleiro rigger

  • Soldador

  • Soldador (offshore)

  • Técnico (eletricista - offshore)

  • Técnico (enfermagem)

  • Técnico (instrumentista / offshore)

  • Técnico (meio ambiente)

  • Técnico (qualidade)

  • Técnico (segurança do trabalho)

  • IMETAME ENERGIA

  • Eletricista (termelétrica)

  • Encarregado de manutenção (termelétrica)

  • Mecânico (sonda perfuração / produção / onshore)

  • Operador de produção (estação de petróleo)

  • Técnico (elétrica) - termelétrica

  • Técnico (eletricista / automação) - termoelétrica

  • IMETAME MONTE SERRAT

  • Assistente de produção

  • Operador (fio diamantado)

  • PEDRAS ESTRUTURAIS

  • Auxiliar de produção

  • Caldeireiro

  • Operador de britador

  • Operador de carregadeira

  • Soldador

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