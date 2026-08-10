Capixaba se forma em direito por conta do basquete e agora disputa 3ª divisão da Itália

A mudança para a Itália aconteceu há sete anos, quando o marido recebeu uma oportunidade de trabalho no país europeu. Inicialmente, o objetivo era apenas recomeçar a vida em família, mas a paixão pelo basquete falou mais alto. Sem dominar o idioma e sem conhecer praticamente ninguém, Daiane encontrou no esporte uma forma de se adaptar ao novo país.





Ela passou a frequentar uma quadra onde jogava apenas com rapazes, até chamar a atenção de um dirigente de o seu atual clube. Então, foi convidada para uma seletiva, reencontrou o basquete feminino, mas precisou superar outro desafio.





"A primeira impressão que eu tive foi terrível. Primeiro, porque eu estava há muito tempo sem jogar, acima do peso, e segundo porque o nível das jogadoras era muito alto. Eu costumo comentar que eu acho o nível da terceira divisão aqui muito superior ao nível da terceira divisão do basquete no Brasil. Então eu sofri um pouco para conseguir entrar no ritmo delas. Posso dizer que, efetivamente, só do ano passado para cá, que eu sinto que estou conseguindo chegar próximo do nível da minha divisão", assumiu a jogadora.





Agora, durante a pré-temporada, Daiane trabalha para chegar em boas condições físicas ao início da temporada 2026/27. O principal objetivo é ajudar a equipe a conquistar o acesso para a segunda divisão italiana e, depois de completar 40 anos, também pretende disputar campeonatos da categoria master.



