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Coluna Abdo Filho

Os próximos passos do terminal de contêineres HGT Aracruz, no Porto da Imetame

a Hanseatic Global Terminals (HGT), que faz parte da gigante Hapag-Lloyd, e o Grupo Imetame concluíram a negociação do terminal de contêineres que ficará dentro do complexo portuário

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

13 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Obras no cais do Porto da Imetame, em Aracruz, Norte do ES Abdo Filho

Na última quarta-feira (03), a Hanseatic Global Terminals (HGT), que faz parte da gigante Hapag-Lloyd, e o Grupo Imetame concluíram a compra de 50%, por parte dos europeus, do terminal de contêineres que ficará dentro do complexo portuário que o grupo capixaba está fazendo em Aracruz, Norte do Espírito Santo. O acordo foi fechado em dezembro de 2025 e o dinheiro (os valores não foram divulgados) foi depositado no dia 3. E agora? Quais serão os próximos passos do HGT Aracruz, nome dado ao terminal de contêineres após a entrada dos europeus no negócio?

Toda a estrutura constituída a partir da nova sociedade trabalha para que a operação seja iniciada em meados de 2028. As obras de infraestrutura estão em andamento e os executivos do HGT Aracruz estão negociando a compra dos equipamentos, que demoram alguns meses para chegar - principalmente os guindastes RTG (sobre pneus de borracha) e STS (os famosos portêineres). Os executivos também estão debruçados sobre as mais variadas autorizações, dos mais variados órgãos, que precisam sair até o primeiro semestre de 2028 para que o cronograma fique de pé. A última delas é o alfandegamento, a ser dado pela Receita Federal. Em paralelo, serão iniciados os trabalhos de formação de equipe e treinamentos.

Importante lembrar que o HGT Aracruz é um dos terminais dentro do complexo portuário que a Imetame está construindo - com área de pouco mais de 1 milhão de metros quadrados e profundidade inicial de 17 metros (podendo chegar a 25 metros). A expectativa do grupo é que o primeiro navio de carga geral (fora de contêiner) saia no primeiro trimestre de 2027. O terminal de carga geral será operado pela própria Imetame e o de contêineres ficará a cargo da sociedade entre o grupo capixaba e a Hanseatic Global Terminals. A Imetame negocia com parceiros as operações de granéis sólidos, líquidos e gasosos.    

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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