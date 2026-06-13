Os próximos passos do terminal de contêineres HGT Aracruz, no Porto da Imetame

Na última quarta-feira (03), a Hanseatic Global Terminals (HGT), que faz parte da gigante Hapag-Lloyd, e o Grupo Imetame concluíram a compra de 50%, por parte dos europeus, do terminal de contêineres que ficará dentro do complexo portuário que o grupo capixaba está fazendo em Aracruz, Norte do Espírito Santo. O acordo foi fechado em dezembro de 2025 e o dinheiro (os valores não foram divulgados) foi depositado no dia 3. E agora? Quais serão os próximos passos do HGT Aracruz, nome dado ao terminal de contêineres após a entrada dos europeus no negócio?



Toda a estrutura constituída a partir da nova sociedade trabalha para que a operação seja iniciada em meados de 2028. As obras de infraestrutura estão em andamento e os executivos do HGT Aracruz estão negociando a compra dos equipamentos, que demoram alguns meses para chegar - principalmente os guindastes RTG (sobre pneus de borracha) e STS (os famosos portêineres). Os executivos também estão debruçados sobre as mais variadas autorizações, dos mais variados órgãos, que precisam sair até o primeiro semestre de 2028 para que o cronograma fique de pé. A última delas é o alfandegamento, a ser dado pela Receita Federal. Em paralelo, serão iniciados os trabalhos de formação de equipe e treinamentos.



Importante lembrar que o HGT Aracruz é um dos terminais dentro do complexo portuário que a Imetame está construindo - com área de pouco mais de 1 milhão de metros quadrados e profundidade inicial de 17 metros (podendo chegar a 25 metros). A expectativa do grupo é que o primeiro navio de carga geral (fora de contêiner) saia no primeiro trimestre de 2027. O terminal de carga geral será operado pela própria Imetame e o de contêineres ficará a cargo da sociedade entre o grupo capixaba e a Hanseatic Global Terminals. A Imetame negocia com parceiros as operações de granéis sólidos, líquidos e gasosos.