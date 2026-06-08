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Parceria

Gigante europeia vai operar terminal de contêineres em Aracruz

A Hanseatic Global Terminals concluiu a aquisição de 50% de participação no terminal portuário que está sendo construído pela Imetame no município

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 15:12

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 jun 2026 às 15:12
Futuro terminal da Imetame em Aracruz
Futuro terminal da Imetame em Aracruz Divulgação

A parceria entre o grupo europeu Hanseatic Global Terminals e o Grupo Imetame para operar o novo terminal de contêineres que está sendo construído em Barra do Riacho, Aracruz, litoral Norte do Espírito Santo, foi formalizada na última quarta-feira (3). 


A criação da joint venture foi anunciada em dezembro de 2025, e a transação foi concluída agora, após o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. Com isso, o terminal passa a se chamar Hanseatic Global Terminals Aracruz. O valor da transação não foi informado.


Com previsão para começar a operar em meados de 2028, o terminal está sendo projetado para receber a nova geração de grandes navios, oferecendo uma alternativa eficiente e moderna para o comércio exterior, como um hub de transbordo e porta de entrada para a costa leste do Brasil.


A instalação tem um calado de 17 metros, 750 metros de comprimento de cais e equipamentos de movimentação de contêineres de última geração. A capacidade anual é de aproximadamente 1,2 milhão de TEUs. 

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Dheeraj Bhatia, CEO da empresa, comentou: “A América Latina é um mercado estratégico fundamental para a Hanseatic Global Terminals e para a Hapag-Lloyd. Nossa parceria com o Grupo Imetame e o desenvolvimento do novo terminal de contêineres Hanseatic Global Terminals Aracruz fortalecerão a conectividade regional, ampliarão a capacidade e proporcionarão um acesso mais eficiente aos mercados globais.”


A Hanseatic Global Terminals é uma divisão de terminais portuários da Hapag-Lloyd, uma das maiores companhias globais de transporte marítimo de contêineres.


“Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Hanseatic Global Terminals no desenvolvimento do novo terminal de contêineres no Espírito Santo. Juntos, pretendemos oferecer excelência operacional, criar oportunidades para a região e fortalecer ainda mais o papel do Brasil no comércio global”, afirmou Etore Selvatici Cavallieri, Presidente do Grupo Imetame. 


Segundo as empresas, a conclusão da transação reforça o compromisso da Hanseatic Global Terminals com a América Latina. A companhia pretende ampliar seu portfólio para mais de 30 terminais até 2030.

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