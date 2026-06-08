Gigante europeia vai operar terminal de contêineres em Aracruz

A parceria entre o grupo europeu Hanseatic Global Terminals e o Grupo Imetame para operar o novo terminal de contêineres que está sendo construído em Barra do Riacho, Aracruz, litoral Norte do Espírito Santo, foi formalizada na última quarta-feira (3).





A criação da joint venture foi anunciada em dezembro de 2025, e a transação foi concluída agora, após o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. Com isso, o terminal passa a se chamar Hanseatic Global Terminals Aracruz. O valor da transação não foi informado.





Com previsão para começar a operar em meados de 2028, o terminal está sendo projetado para receber a nova geração de grandes navios, oferecendo uma alternativa eficiente e moderna para o comércio exterior, como um hub de transbordo e porta de entrada para a costa leste do Brasil.





A instalação tem um calado de 17 metros, 750 metros de comprimento de cais e equipamentos de movimentação de contêineres de última geração. A capacidade anual é de aproximadamente 1,2 milhão de TEUs.

