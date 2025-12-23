Home
Imetame fecha acordo com empresa holandesa para terminal de contêineres

Hanseatic Global Terminals (HGT) investiu em 50% das ações do Imetame Logística Porto, em Aracruz, e deve começar a operar em 2028

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:12

Porto da Imetame em fase final de construção em Aracruz
Porto da Imetame está em fase final de construção em Aracruz Crédito: Divulgação/Imetame

Grupo Imetame assinou acordo com a empresa holandesa Hanseatic Global Terminals voltado para a operação de um terminais de contêineres no porto da empresa, que está em fase final de construção em Barra do Riacho, Aracruz, no litoral Norte do Espírito Santo. 

No acordo assinado, a Hanseatic Global Terminals – operadora de terminais da Hapag-Lloyd – comprou 50% das ações da Imetame Logística Porto, formando uma joint-venture. Ambos os parceiros vão desenvolver e operar o novo terminal de contêineres "Hanseatic Global Terminals Aracruz", que servirá como uma moderna instalação portuária de transbordo e importação e exportação. O valor da transação não foi informado.

"Estamos muito satisfeitos por termos a Hanseatic Global Terminals como um parceiro estratégico e forte para o novo terminal de contêineres no Espírito Santo. A Hanseatic possui grande expertise para oferecer aos clientes, importadores e exportadores do novo terminal o manuseio eficiente de cargas e fortalecer ainda mais a importância do Brasil no comércio global. Além da excelência operacional, estamos comprometidos em desenvolver oportunidades para a região, impulsionando empregos e fomentando o desenvolvimento de negócios locais", disse Etore Selvatici Cavallieri, presidente do Grupo Imetame.

O terminal de contêineres está em obras e a previsão é que as operações comecem até meados de 2028. A capacidade anual prevista é de cerca de 1,2 milhão de TEUs – medida padrão na logística internacional que representa a capacidade de carga de um navio. Além disso, terá 750 metros de cais de extensão e equipamentos de manuseio de contêineres de última geração. A estrutura terá profundidade de 17 metros, considerada adequada para movimentação de grandes navios.

A primeira fase de operação do Porto da Imetame está prevista para meados de 2026, considerando dois berços nessa etapa, com prioridade para carga geral e implantação gradual das operações de contêineres.

"A América Latina é um mercado estratégico fundamental para a Hanseatic Global Terminals e a Hapag-Lloyd. Nossa joint venture com o Grupo Imetame e o desenvolvimento de um novo hub de transbordo e gateway na costa leste do Brasil fortalecem nosso portfólio de terminais, ao mesmo tempo em que enfrentam limitações de capacidade em uma região em crescimento", disse Dheeraj Bhatia, CEO da Hanseatic Global Terminals.

Esse investimento no porto de Aracruz beneficia o Brasil ao fortalecer a infraestrutura comercial por meio de um porto mais próximo dos mercados consumidores e das principais rotas globais de navegação do que os portos de entrada tradicionais – proporcionando, assim, a vários estados originários de carga, um acesso alternativo e mais eficiente aos mercados globais

Dheeraj Bhatia

CEO da Hanseatic Global Terminals

Segundo as empresas, investimentos em terminais e infraestrutura representam um componente crucial da agenda estratégica da Hanseatic Global Terminals, visando desenvolver ainda mais seu portfólio para expandir para mais de 30 terminais até 2030.

Ainda segundo as empresas, o fechamento da transação está sujeito à aprovação das autoridades competentes e a outros órgãos reguladores relevantes, bem como a condições adicionais habituais para uma transação desse tipo.

