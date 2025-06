Comércio exterior

Governo federal confirma mudança de lugar da ZPE de Aracruz

Decreto presidencial oficializou a nova localização da estrutura, mais próxima dos portos, como aprovado pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação

O governo federal confirmou a mudança da poligonal da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Aracruz , no Norte do Espírito Santo . O decreto presidencial formalizando a alteração de local foi publicado na quarta-feira (11), depois de ter sido autorizado em março pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) , órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. >

A ZPE vai ficar em uma área de pouco mais de 500 mil m² que a Imetame arrematou, no começo do ano passado, em um leilão organizado pela prefeitura de Aracruz, no Polo Industrial da Vila, perto da Barra do Riacho. Foram aportados R$ 25 milhões na aquisição. >