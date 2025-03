Imetame recebe autorização para mudar ZPE de Aracruz de lugar

O Grupo Imetame recebeu a autorização do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para mudar a ZPE de Aracruz de lugar. Em princípio, a estrutura ficaria próximo da rodovia ES-257 (que liga o Centro da cidade à região portuária), a 15 quilômetros dos terminais. Agora, será instalada às margens da ES-010 (Rodovia do Sol, que margeia o litoral), a cerca de 10 quilômetros dos portos da cidade. A parte mais importante do processo era passar pelo conselho, agora, por pura formalidade burocrática, vai para a mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que seja feito um decreto presidencial formalizando a troca. A expectativa é de que isso saia em alguns dias.

A definição do CZPE é muito importante porque destrava negociações em andamento que aguardavam apenas essa decisão do local de operação. A estrutura vai ficar em uma área de pouco mais de 500 mil m² que a Imetame arrematou, no começo do ano passado, em um leilão organizado pela prefeitura de Aracruz, no Polo Industrial da Vila, perto da Barra do Riacho. Foram aportados R$ 25 milhões na aquisição.