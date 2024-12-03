ZPE de Aracruz deve mudar de lugar

A Zona de Processamento de Exportação do Grupo Imetame
, deve mudar de lugar. Seguirá, claro, em Aracruz, na região de Barra do Riacho, mas em outra área da companhia. A informação é de Ettore Cavalieri, fundador e presidente do Grupo Imetame. "Fizemos a compra de uma área em Vila do Riacho, que fica mais próxima dos terminais portuários e é cortada pela ferrovia, portanto, tem uma logística melhor para os clientes. Fizemos a solicitação ao conselho (Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e estamos aguardando a resposta agora para dezembro, já na próxima reunião", explicou.
"A área pensada originalmente também é boa, mas fica um pouco mais distante dos portos e não tem ferrovia cortando. Apresentamos todas essas justificativas ao conselho, a mudança proposta vem para agregar ao projeto, que segue o mesmo e com várias negociações em andamento", assinalou Cavalieri.