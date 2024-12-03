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Economia

ZPE de Aracruz deve mudar de lugar

O Grupo Imetame, responsável pela Zona de Processamento de Exportação de Aracruz, apresentou projeto ao governo federal para que a estrutura fique mais perto dos portos

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 16:28

Públicado em 

03 dez 2024 às 16:28
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Região do complexo logístico de Aracruz, que também terá ZPE
Região do complexo logístico de Aracruz, que também terá ZPE Crédito: Abdo Filho
A Zona de Processamento de Exportação do Grupo Imetame, deve mudar de lugar. Seguirá, claro, em Aracruz, na região de Barra do Riacho, mas em outra área da companhia. A informação é de Ettore Cavalieri, fundador e presidente do Grupo Imetame. "Fizemos a compra de uma área em Vila do Riacho, que fica mais próxima dos terminais portuários e é cortada pela ferrovia, portanto, tem uma logística melhor para os clientes. Fizemos a solicitação ao conselho (Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e estamos aguardando a resposta agora para dezembro, já na próxima reunião", explicou.
A área em questão tem 500 mil m² e foi comprada pelo grupo em fevereiro passado, em leilão realizado pela prefeitura. Um investimento de R$ 25 milhões. O terreno fica no Polo Industrial da Vila, a poucos quilômetros de onde está sendo construído o terminal portuário da própria Imetame, de Portocel e de uma área que será desenvolvida pela Vports. Passam por ali a Ferrovia Vitória-Minas e rodovias estaduais.
"A área pensada originalmente também é boa, mas fica um pouco mais distante dos portos e não tem ferrovia cortando. Apresentamos todas essas justificativas ao conselho, a mudança proposta vem para agregar ao projeto, que segue o mesmo e com várias negociações em andamento", assinalou Cavalieri.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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