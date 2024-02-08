Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infraestrutura

De olho na expansão, Porto da Imetame arremata área de 500 mil m², em Aracruz

Donos do teminal portuário, que começa a operar em 2025, compraram duas glebas leiloadas pela prefeitura de Aracruz por R$ 25 milhões

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 15:37

Públicado em 

08 fev 2024 às 15:37
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Avanço das obras do Porto Imetame, em Aracruz
Avanço das obras do Porto Imetame, em Aracruz Crédito: Divulgação/Porto da Imetame
O Porto Imetame arrematou, na tarde desta quinta-feira (08), uma área de 500 mil m² leiloada pelo município de Aracruz. A companhia, que no ano que vem vai colocar para funcionar um dos maiores terminais portuários do país, pagou R$ 25 milhões pelo espaço. Os detalhes do que será feito ainda serão divulgados, mas a ideia é desenvolver projetos voltados para logística portuária. Um porto que pretende ser relevante precisa ter para onde crescer, não pode ficar estrangulado. A princípio, o novo espaço não tem relação com a ZPE, que também faz parte do Grupo Imetame.
"Ficamos satisfeitos com o resultado por tratar-se de um grupo empresarial sólido, que já possui grandes investimentos em Aracruz. Os projetos para a área ainda não foram detalhados, mas estarão conectados com a vocação daquela região de Aracruz. Importante destacar que os recursos arrecadados pela prefeitura serão 100% aplicados em obras de infraestrutura", disse José Eduardo Azevedo, secretário municipal de Desenvolvimento.
O Porto da Imetame comprou duas das cinco glebas, um total de 900 mil m², que foram disponibilizadas pela prefeitura. As outras três, com um desconto que deve se aproximar de 10%, conforme prevê a lei, serão novamente diponibilizadas no mês que vem. A área fica no Polo Industrial da Vila, em Barra do Riacho, a poucos quilômetros de onde está sendo construído o terminal portuário. Passam por ali a Ferrovia Vitória-Minas e rodovias estaduais.

Veja Também

Com projeto de R$ 4,5 bilhões no ES, PRIO vem buscar fornecedores

Le Chocolatier moderniza fábrica e capacidade de produção cresce quatro vezes

Saída da Vitória Stone Fair eleva pressão por novo centro de convenções no ES

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Imetame Metalmecânica Porto da Imetame (Aracruz)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Raquele é cantora, empreendedora e influencer digital
Ex-BBB capixaba investe em carreira musical e aposta no arrocha: "Realização de um sonho"
Jovem de 28 anos teve a bicicleta elétrica roubada por grupo criminoso na Serra
Bikes elétricas eram alvo de bandidos em ação com morte na Serra
Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados