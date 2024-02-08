De olho na expansão, Porto da Imetame arremata área de 500 mil m², em Aracruz

"Ficamos satisfeitos com o resultado por tratar-se de um grupo empresarial sólido, que já possui grandes investimentos em Aracruz. Os projetos para a área ainda não foram detalhados, mas estarão conectados com a vocação daquela região de Aracruz. Importante destacar que os recursos arrecadados pela prefeitura serão 100% aplicados em obras de infraestrutura", disse José Eduardo Azevedo, secretário municipal de Desenvolvimento.

O Porto da Imetame comprou duas das cinco glebas, um total de 900 mil m², que foram disponibilizadas pela prefeitura. As outras três, com um desconto que deve se aproximar de 10%, conforme prevê a lei, serão novamente diponibilizadas no mês que vem. A área fica no Polo Industrial da Vila, em Barra do Riacho, a poucos quilômetros de onde está sendo construído o terminal portuário. Passam por ali a Ferrovia Vitória-Minas e rodovias estaduais.