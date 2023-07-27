Os primeiros passos da ZPE de Aracruz e a meta de inauguração

O executivo disse que, também a partir de agora, começarão os trabalhos de licenciamento da área. A ideia é liberar o espaço para os investidores o quanto antes. "O licenciamento da ZPE como um todo é simples, feito pela própria prefeitura. Queremos liberar o quanto antes para que os empreendedores possam tocar os seus próprios licenciamentos, já que as exigências mudam de empreendimento para empreendimento".