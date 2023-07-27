Os primeiros passos da ZPE de Aracruz e a meta de inauguração

Em paralelo, estão sendo tocadas as conversas com as muitas empresas que já demonstraram interesse em se instalar no espaço.
Dada a autorização, esse processo vai acelerar. "A demanda já estava forte e só fez aumentar com a confirmação da ZPE. Não privilegiaremos qualquer segmento, basta que o foco seja na exportação, que é o espírito da ZPE. Essas tratativas naturalmente serão aceleradas e a nossa expectativa é de que as primeiras empresas que se instalarem estejam operando em meados de 2025, junto com a inauguração do porto (que a Imetame está fazendo em Barra do Riacho)", disse Gilson Pereira, diretor da Imetame.
O executivo disse que, também a partir de agora, começarão os trabalhos de licenciamento da área. A ideia é liberar o espaço para os investidores o quanto antes. "O licenciamento da ZPE como um todo é simples, feito pela própria prefeitura. Queremos liberar o quanto antes para que os empreendedores possam tocar os seus próprios licenciamentos, já que as exigências mudam de empreendimento para empreendimento".
Em um primeiro momento, a ZPE terá 500 mil m², mas já está no horizonte uma ampliação para 2 milhões de m². "Se tudo der certo, a ampliação virá com velocidade, precisamos estar preparados. Conta a nosso favor o fato de ser uma área naturalmente plana, ou seja, não teremos muito trabalho de terraplanagem", assinalou Pereira.