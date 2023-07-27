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Economia

Os primeiros passos da ZPE de Aracruz e a meta de inauguração

A instalação da primeira Zona de Processamento de Exportação privada do Brasil foi autorizada, nesta quinta-feira (27), pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 18:01

Públicado em 

27 jul 2023 às 18:01
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Da esquerda para a direita: a presidente da Findes, Cris Samorini; vice-presidente da república, Geraldo Alckmin; governador do Espírito Santo, Renato Casagrande
Geraldo Alckmin com a autorização para instalação de ZPE em Aracruz Crédito: Ricardo Medeiros
Dada a autorização para a instalação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Aracruz, assinada nesta quinta-feira (27) pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, começa o trabalho para fazer o projeto sair do papel. O primeiro passo será fechar a composição acionária da primeira ZPE privada do país. Dois grupos empresariais do Estado (ambos de Aracruz), Imetame (que solicitou o empreendimento e será a majoritária) e Estel estarão na sociedade. Haverá um terceiro sócio, também capixaba, e as negociações para isso estão andando.
Em paralelo, estão sendo tocadas as conversas com as muitas empresas que já demonstraram interesse em se instalar no espaço. Dada a autorização, esse processo vai acelerar. "A demanda já estava forte e só fez aumentar com a confirmação da ZPE. Não privilegiaremos qualquer segmento, basta que o foco seja na exportação, que é o espírito da ZPE. Essas tratativas naturalmente serão aceleradas e a nossa expectativa é de que as primeiras empresas que se instalarem estejam operando em meados de 2025, junto com a inauguração do porto (que a Imetame está fazendo em Barra do Riacho)", disse Gilson Pereira, diretor da Imetame.
O executivo disse que, também a partir de agora, começarão os trabalhos de licenciamento da área. A ideia é liberar o espaço para os investidores o quanto antes. "O licenciamento da ZPE como um todo é simples, feito pela própria prefeitura. Queremos liberar o quanto antes para que os empreendedores possam tocar os seus próprios licenciamentos, já que as exigências mudam de empreendimento para empreendimento".
Em um primeiro momento, a ZPE terá 500 mil m², mas já está no horizonte uma ampliação para 2 milhões de m². "Se tudo der certo, a ampliação virá com velocidade, precisamos estar preparados. Conta a nosso favor o fato de ser uma área naturalmente plana, ou seja, não teremos muito trabalho de terraplanagem", assinalou Pereira.    

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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