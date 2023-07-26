ES Gás fecha acordo com o Grupo RDG para fornecimento de gás natural

A ES Gás fechou contrato de fornecimento de 6 mil m³/dia de gás natural para o Grupo RDG, um dos maiores conglomerados empresariais do Espírito Santo, com atuação nos setores de aço, distribuição, petróleo, logística e agropecuária. O combustível vai mover a nova fábrica da Perfilados Rio Doce, na Serra,
um investimento de R$ 260 milhões. O fornecimento começará a ser feito em janeiro de 2024.
"A unidade, a terceira no Espírito Santo, terá 54 mil metros quadrados e fabricará tubos de condução lisos e roscados, além de serviço de galvanização a fogo. Serão 240 empregos quando entrar em operação”, explica o diretor-geral do Grupo RDG, Ronaldo Roque Campo.
O acordo com a RDG mostra que a Energisa, que assumiu o comando da ES Gás no início do mês, não veio para brincar. Com menos de 20 dias à frente da distribuidora capixaba, já fechou acordo para receber gás da 3R, empresa que opera no mar do Espírito Santo, e agora anuncia o fornecimento para a RDG. As coisas vão ganhar ainda mais velocidade com a chegada do novo CEO da companhia, Fábio Bertollo, que assume nas próximas semanas.