ES Gás fecha acordo com o Grupo RDG para fornecimento de gás natural

"A unidade, a terceira no Espírito Santo, terá 54 mil metros quadrados e fabricará tubos de condução lisos e roscados, além de serviço de galvanização a fogo. Serão 240 empregos quando entrar em operação”, explica o diretor-geral do Grupo RDG, Ronaldo Roque Campo.

O acordo com a RDG mostra que a Energisa, que assumiu o comando da ES Gás no início do mês, não veio para brincar. Com menos de 20 dias à frente da distribuidora capixaba, já fechou acordo para receber gás da 3R, empresa que opera no mar do Espírito Santo, e agora anuncia o fornecimento para a RDG. As coisas vão ganhar ainda mais velocidade com a chegada do novo CEO da companhia, Fábio Bertollo, que assume nas próximas semanas.