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Indústria

ES Gás fecha acordo com o Grupo RDG para fornecimento de gás natural

O combustível vai mover a nova fábrica da Perfilados Rio Doce, na Serra, um investimento de R$ 260 milhões e que vai empregar 240 pessoas

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 11:53

Públicado em 

26 jul 2023 às 11:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais
Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal Crédito: TBG/Divulgação
A ES Gás fechou contrato de fornecimento de 6 mil m³/dia de gás natural para o Grupo RDG, um dos maiores conglomerados empresariais do Espírito Santo, com atuação nos setores de aço, distribuição, petróleo, logística e agropecuária. O combustível vai mover a nova fábrica da Perfilados Rio Doce, na Serra, um investimento de R$ 260 milhões. O fornecimento começará a ser feito em janeiro de 2024.
O volume contratado é para o decorrer do primeiro ano de operação. A expectativa é de expansão. "A parceria da ES Gás com a RDG reforça o nosso compromisso e do Grupo Energisa em contribuir para a transição energética, por meio do fornecimento de uma energia mais limpa e competitiva. Esta contratação simboliza a entrada da ES Gás no rol de fornecedores do Grupo RDG, posicionado entre os maiores grupos empresariais do Espírito Santo”, comemora Walter Piazza Júnior, diretor de Assuntos Corporativos da ES Gás.
"A unidade, a terceira no Espírito Santo, terá 54 mil metros quadrados e fabricará tubos de condução lisos e roscados, além de serviço de galvanização a fogo. Serão 240 empregos quando entrar em operação”, explica o diretor-geral do Grupo RDG, Ronaldo Roque Campo.
O acordo com a RDG mostra que a Energisa, que assumiu o comando da ES Gás no início do mês, não veio para brincar. Com menos de 20 dias à frente da distribuidora capixaba, já fechou acordo para receber gás da 3R, empresa que opera no mar do Espírito Santo, e agora anuncia o fornecimento para a RDG. As coisas vão ganhar ainda mais velocidade com a chegada do novo CEO da companhia, Fábio Bertollo, que assume nas próximas semanas. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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