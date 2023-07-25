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Expansão

Condomínio logístico de R$ 300 milhões começa a ser construído em Cariacica

As licenças estão todas concedidas e já há acordos fechados de aluguel. Os sócios do empreendimento irão ao mercado fazer captações junto a investidores

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

25 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

ES entrou na mira de empresas que querem instalar centros de distribuição
ES entrou na mira de empresas que querem instalar centros de distribuição Crédito: Pixabay
Em agosto começam as obras do condomínio logístico Areia Branca, mais um gigante deste mercado que só faz crescer no Espírito Santo. O empreendimento, um investimento de R$ 300 milhões, ficará na Rodovia do Contorno, no trecho de Cariacica, em uma área de 320 mil m². Serão 170 mil m² de área bruta locável, tudo no padrão triple A.
O Areia Branca tem cinco sócios (três do Estado e dois de Minas Gerais), foi desenvolvido pela TX Negócios e será tocado em três fases. A primeira, com 60 mil m², será inaugurada em abril de 2024. As outras duas, com 60 mil m² e 50 mil m², respectivamente, virão na sequência.
As licenças estão todas concedidas e TX tem acordo com um grande cliente para usar 15 mil m² da primeira fase. Os sócios vão captar investidores para o negócio. "As obras vão começar com os recursos dos sócios originais, mas a intenção é captar R$ 300 milhões de fundos e de pessoas físicas. Isso tudo está sendo estruturado e será tocado pela TX. Até o final do ano, teremos acordo para ocupar praticamente toda a primeira fase", assinalou Sandro Marcio Viturini, CEO da TX.
Durante a obra, serão mil postos de trabalho. Na operação, serão 2,8 mil empregos. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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