Condomínio logístico de R$ 300 milhões começa a ser construído em Cariacica

O Areia Branca tem cinco sócios (três do Estado e dois de Minas Gerais), foi desenvolvido pela TX Negócios e será tocado em três fases. A primeira, com 60 mil m², será inaugurada em abril de 2024. As outras duas, com 60 mil m² e 50 mil m², respectivamente, virão na sequência.

As licenças estão todas concedidas e TX tem acordo com um grande cliente para usar 15 mil m² da primeira fase. Os sócios vão captar investidores para o negócio. "As obras vão começar com os recursos dos sócios originais, mas a intenção é captar R$ 300 milhões de fundos e de pessoas físicas. Isso tudo está sendo estruturado e será tocado pela TX. Até o final do ano, teremos acordo para ocupar praticamente toda a primeira fase", assinalou Sandro Marcio Viturini, CEO da TX.