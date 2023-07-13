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Negócios

Empresas de setor bilionário preparam expansão e contratações no ES

Em 2022, apenas o faturamento do setor alimentício chegou a R$ 2,9 bilhões, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad); saiba mais

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 11:01

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 jul 2023 às 11:01
setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo, que faturou cifras bilionárias no ano passado, continua com previsão de crescimento para 2023. Diante disso, são esperados novos investimentos, expansão das estruturas já existentes e mais contratações.
Atualmente, o setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo conta com 2.745 empresas e é responsável por 55 mil empregos diretos e indiretos, com faturamento anual médio de R$ 75 bilhões. 
Estrutura de distribuição da Unimarka passou por expansão
Estrutura da Unimarka, distribuidora localizada em Colatina, Norte do ES  Crédito: Unimarkas/Divulgação
Em 2022, apenas o faturamento do segmento alimentício chegou a R$ 2,9 bilhões no Estado, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) — um avanço de 25% em relação ao ano anterior e que deixou empresários otimistas quanto ao desempenho de 2023.
Idalberto Moro, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), entidade que representa as empresas do segmento no Estado, explica que o crescimento é resultado de um processo contínuo de modernização e capacitação das empresas capixabas.
“O setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo vem se aperfeiçoando e ganhando cada vez mais competitividade e eficiência operacional. Além disso, busca oferecer uma ampla e atualizada variedade de produtos, com tendências que refletem as demandas atuais dos consumidores.”

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Em Linhares, o centro de distribuição do Cescom (que distribui alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene, entre outros), por exemplo, terá ampliação de 50% do tamanho atual, segundo o diretor Ademar Gaiter Cesconeto. A previsão é de que as obras sejam finalizadas até o final de 2024 e que novas vagas de emprego sejam abertas após a ampliação.
A ampliação vai possibilitar a abertura de mais contratações formais no Espírito Santo, explica, destacando os resultados positivos obtidos pela empresa, sobretudo após a implantação do e-commerce, que atualmente corresponde a 20% das vendas.
“Tivemos crescimento de 25% nos primeiros seis meses do ano, foi muito bom. O desafio agora é manter; nossa meta é de 20% de crescimento até o final do ano.”

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Em Colatina, a Unimarka, que distribui alimentos, bebidas, produtos de higiene, saúde, papelaria, entre outros, também prevê expansão das atividades ao longo de 2023, conforme explicou o diretor-presidente Edson Varnier, segundo o qual o foco são áreas já cobertas pela empresa, com aumento da carteira de clientes e melhorias no atendimento.
“Para isso, ampliamos a equipe de liderança de vendas e acabamos de trocar toda a frota leve, com a aquisição de 80 novos veículos. Também estamos ampliando nossa área de armazenagem, com a construção de um novo armazém na cidade, além da ampliação da área de automatização de fracionados.”
Os investimentos já somam cerca de R$ 27 milhões neste ano, e 45 vagas de emprego foram criadas. Os interessados podem se candidatar por meio do site da empresa.
Já na Grande Vitória, a Fio e Ferro Material de Construção está investindo. Recentemente, a área de armazenagem da companhia passou de 5.000 m² para 10.000 m², segundo o diretor executivo Renato Maia, e a expectativa é de fechar o ano com crescimento. Ainda assim, há ressalvas.
“Nos primeiros seis meses, mantivemos a mesma movimentação do último semestre. Acreditamos que a incerteza trazida com o novo governo tenha interferido. Esperamos que, no segundo semestre, as políticas estejam mais definidas e possamos continuar crescendo, como no ano passado”, explica.
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