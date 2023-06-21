Carro com desconto em falta no ES: modelos têm espera de até 45 dias

Medida Provisória (MP) que concede descontos em veículos até R$ 120 mil entrou em vigor no início do mês, e gerentes de concessionárias projetaram um aumento de 30% nas vendas. Além dos descontos do governo federal , que vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, as lojas ainda anunciaram mais vantagens para compra dos carros na faixa de preço. E parece que o projeto animou os consumidores. No Espírito Santo, alguns modelos dentro do valor para o desconto têm fila de espera de até 45 dias, enquanto outros até já esgotaram.

A reportagem de A Gazeta procurou concessionárias de Vitória e, entre os modelos em que não há mais unidades à pronta-entrega está o Renault Kwid. Com o desconto, o carro da marca francesa era o mais barato dos mercados capixaba e nacional. Mas, agora, para adquiri-lo, é preciso encarar uma fila de espera de 20 a 30 dias. A gerente de vendas da Orvel, Sabrina Borges, ressaltou que os pedidos serão feitos enquanto houver disponibilidade na montadora.

Caso o interesse seja pelo Peugeot 208 Like, também será necessário entrar na fila. Um vendedor da concessionária Premier Peugeot, que fica na Praia do Suá, informou que a espera pode variar entre 10 e 45 dias. Esse tempo depende da montadora.

Carro zero com preço reduzido Crédito: Fernando Madeira

O Renegade, da Jeep, também está indisponível para entrega imediata. Porém, a informação é de que a montadora tem unidades disponíveis e é possível comprar fazendo o pedido. A reportagem não conseguiu, entretanto, confirmar o período de espera.

Já o modelo Citroën C3 Live não está mais disponível em nenhuma unidade, mas ainda é possível encontrar o Citroën C3 Live Pack, que é um pouco mais caro.

Ainda disponíveis

Mas, calma. Na Podium, concessionária da Fiat, a informação é de que ainda há unidades do Mobi e do Cronos com descontos à pronta-entrega. Na Vitoriawagen, que trabalha com carros Volkswagen, consumidores conseguem encontrar carros da linha Polo. No entanto, de acordo com o gerente de vendas, André Nunes, já estão acabando.

As MP podem ter validade de até 120 dias — quatro meses — antes de serem enviadas para aprovação no Congresso Nacional . Essa medida, no entanto, está limitada aos R$ 500 milhões de orçamento destinados ao crédito. Integrantes do governo, já na data de lançamento, diziam que os recursos poderiam esgotar em um mês. Mas, nesta segunda-feira (19), as montadoras que aderiram ao programa já haviam solicitado 60% dos recursos, cerca de R$ 300 milhões.

No dia que a medida entrou em vigor, a reportagem de A Gazeta foi até algumas concessionárias e levantou os principais modelos que podiam ser comprados com desconto. Abaixo, você pode relembrar a lista. Vale frisar que, como mostrado ao longo desta matéria, nem todos os veículos estão disponíveis.