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Carro popular

Lojas no ES já têm carro mais barato e dão desconto além de imposto menor

Além do desconto decorrente do programa do governo federal, concessionárias pretendem ampliar a redução dos valores e projetam aumento das vendas
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

09 jun 2023 às 08:08

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 08:08

Muita gente viu o sonho do carro zero ficando mais longe nos últimos anos por causa do preço. Para voltar a fomentar o consumo, o governo federal publicou, na terça-feira (6), uma medida provisória que estabelece faixas de descontos para veículos, levando em consideração critérios como sustentabilidade econômica, ambiental e nacionalidade.
Os descontos oferecidos no programa variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil, mas algumas montadoras já anunciaram que vão ampliar ainda mais esses descontos. A medida tem validade de quatro meses, mas a previsão é de que o dinheiro para subsidiar os descontos de impostos acabe em um mês. Então, os vendedores dizem que este é o momento para tirar o sonho do papel.
André Correa Nunes, que é gerente de vendas em uma concessionária em Vitória, fez projeções otimistas, mas destacou que o desconto ficará por pouco tempo.
Lojas no ES já têm carro mais barato e dão desconto além de imposto menor
"A oportunidade de troca, ela é agora. O desconto vai ficar por pouco tempo. A gente está com uma projeção de aumento das vendas em torno de 30%. Tem carro com descontos de R$ 8 mil, R$ 9 mil. Como eu disse, a oportunidade de compra é agora", ressaltou.
Carro zero com preço reduzido
Os descontos oferecidos no programa variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil Crédito: Fernando Madeira

Já tem carros com desconto em Vitória?

Gerentes de concessionárias consultados pela reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (7) já relataram um grande aumento na procura por telefone e mensagens. Abaixo, listamos algumas das ofertas disponíveis na Capital.
Algumas fabricantes procuradas pela reportagem, como Toyota e Nissan, informaram que não tem nada programado que esteja relacionado ao incentivo fiscal. Mesmo assim, informaram que farão promoções no mês de junho. 

Detalhes da medida

A medida foi anunciada na segunda-feira (5) pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 
Durante o anúncio, foram explicados os critérios adotados para determinar as faixas de desconto, os quais levam em consideração o preço, sustentabilidade e até a quantidade de peças fabricadas no Brasil.

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