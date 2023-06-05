Haddad: programa para carro popular focará transporte coletivo e de carga

Apesar das mudanças, os carros populares ainda serão contemplados, acrescentou o petista. Ele se reúne ainda nesta segunda para apresentar ao presidente Lula (PT) o redesenho do programa.

Para bancar os custos do pacote, que poderia chegar perto de R$ 1 bilhão, a Fazenda pretende antecipar a reoneração do diesel — os descontos em tributos sobre o combustível estavam previstos para ir até o fim do ano.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O programa para carros populares foi inicialmente desenhado pelo Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), para diminuir o preço de carros até R$ 120 mil.

Os maiores descontos seriam concedidos para carros mais baratos, com maior parte da produção nacional e com maior eficiência energética.

Ele foi apresentado por Alckmin na semana retrasada e a Fazenda pediu 15 dias para estudar os impactos fiscais da medida e seu alcance.