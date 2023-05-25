Carro popular: governo cortará impostos e preço final pode cair até 10,96%

Correção Versão anterior do texto sobre o corte de impostos para carros populares dizia que a redução no preço do carro poderia chegar a 10,79%. O número, fornecido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, foi depois corrigido pela Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) e pela assessoria de imprensa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para 10,96%. O texto e o título foram corrigidos.

BRASÍLIA, DF - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (25) um plano que busca baratear o preço dos carros populares novos.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou que a principal medida será a redução de tributos para veículos de até R$ 120 mil, com a redução do IPI e do PIS/Cofins. O governo vai anunciar quantas faixas de redução serão feitas, mas as reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% até 10,96% — os descontos serão maiores para os carros mais baratos.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula no Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O pacote foi anunciado durante cerimônia no Palácio do Planalto, após reuniões com representantes do setor automotivo. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, foi o responsável pelo desenho do programa.

Os detalhes do plano foram fechados no dia anterior, durante reunião entre Lula, Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Haddad, no entanto, já havia alertado que algumas das medidas só entrariam efetivamente em vigor no próximo ano, "em virtude de regras fiscais".

Os altos preços dos carros populares tornaram-se tema frequente de reclamação do presidente Lula. "A fábrica de automóveis não está vendendo bem, mas qual pobre pode comprar um carro popular de R$ 90 mil?", questionou o mandatário, durante sessão inaugural do Conselho de Desenvolvimento, Econômico e Social, no início do mês.

As conversas para definir as medidas foram feitas diretamente entre o governo e as companhias do setor.