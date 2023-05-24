O que se sabe até agora sobre o novo carro popular no Brasil

01

Redução de impostos

Uma das apostas principais apostas é a redução de impostos, principalmente o ICMS, que incide sobre o veículo em âmbito estadual, uma vez que o IPI já é reduzido para carros populares. No entanto, essa é uma conversa que o governo federal teria de fazer com os governadores para dar certo.

02

Uso do FGTS

Outra opção é utilizar o FGTS para dar entrada em um financiamento automotivo ou mesmo pagar o veículo em sua totalidade, bem como hoje é feito na compra de um imóvel. Essa medida depende do governo federal para liberar o uso do fundo para isso.

03

Carro “depenado”

Um dos entraves para o novo carro popular é o preço, já que as novas tecnologias são caras e as montadoras alegam que para ter um carro de até R$ 60 mil, por exemplo, é preciso tirar alguns equipamentos, que podem deixar o veículo “depenado”, apenas com os itens básicos exigidos pela atual legislação. O que pode causar o desinteresse do consumidor e fazer com que a ideia fracasse.

04

Taxa de juros

Já alardeada pela indústria, a redução da taxa de juros para o financiamento de carros é uma das alternativas. Atualmente, a taxa básica de juros da economia fixada pelo Banco Central está em 13,75%, mas os juros de financiamento automotivo têm ficado em torno de 26,6% ao ano.

05

Etanol

Outra alternativa com relação à fabricação de um carro popular é de que ele funcione apenas movido a etanol e tenha sua potência reduzida, cortando custos relacionados à tecnologia.

06

Custos altos de produção

A crise de insumos da pandemia ainda está longe de terminar, principalmente quando se fala de componentes eletrônicos. Como o fornecimento desse material ainda não se regularizou, isso contribui para a elevação dos custos por conta da alta demanda e da baixa produção. Existe uma proposta da indústria para que o governo viabilize uma fábrica de chips no Brasil para que reduza esses custos.

07

Ações das montadoras

Algumas montadoras demonstraram interessem na investida do carro popular, como a Renault, que poderá adequar o compacto Kwid (que no período de seu lançamento começava em torno de R$ 30 mil) para satisfazer às exigências desse novo carro popular. Outra montadora que recentemente lançou um veículo popular foi a Toyota, o Vitz, mas fora do Brasil. Na África do Sul ele custa US$ 9,9 mil (cerca de R$ 49 mil), mas não há sinalização de que venha para o Brasil.

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SUVs e picapes

Os interesses do consumidor têm se voltado para modelos mais robustos, como SUVs, que estão dominando a linha de produção da maioria das montadoras, e as picapes, que vêm se tornando uma forte tendência. Por serem modelos de maior valor agregado, com a venda de menos unidades, o mercado de carro popular, onde se ganha na quantidade, pode não ser atraente para algumas fabricantes.

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Mudança de posicionamento