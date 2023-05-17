Preços de carros seminovos e usados mantêm ritmo de queda em abril

Modelos zero quilômetro tiveram uma média mensal de valorização de 0,37% Crédito: Freepik

Um levantamento realizado pela Kelley Blue Book (KBB) mostrou queda nos preços médios de veículos em todas as faixas de ano e modelo. No caso dos seminovos com até três anos de uso, a variação média foi de -1,41% em abril, sendo que a queda maior nos preços aconteceu com os modelos 2023, -1,85%.

Já os carros usados, com quatro a 10 anos de uso, a variação média ficou em -0,53% em abril, com os modelos fabricados em 2015 com a maior desvalorização, de -0,77%. No caso dos modelos zero quilômetro, a queda de preços foi mais discreta, girando em torno de -0,09%, mas mantendo uma média mensal de valorização de 0,37%.

Por outro lado, os modelos zero quilômetro movidos somente a eletricidade tiveram valorização, sendo que o destaque ficou com o Nissan Leaf, que apresentou um aumento médio de 2,11%. Já os modelos JAC E-JS1 e E-JS4, tiveram uma redução de -7,21% e -3,98%, respectivamente, em seus preços médios.

Queda na produção

Entre os motivos que levaram a esses resultados, estão os juros altos para a realização do financiamento e também as paralisações de fábricas no Brasil , onde, das 13 interrupções na produção registradas em 2023, nove ocorreram em abril. isso fez com que a produção de veículos caísse 19,4% em abril quando comparada com o mês anterior, de acordo com os resultados repassados pela Associação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Anfavea).

Ao todo, foram produzidas cerca de 178,9 mil unidades, 3,9% menos que em abril de 2022, quando a crise dos semicondutores estava em seu momento mais crítico. houve também queda nos emplacamentos, de 19,2%, em parte justificada pela quantidade maior de feriados presentes no mês passado. Mas no total, em relação a 2022, houve uma alta de 9,2% de veículos vendidos no mesmo período.