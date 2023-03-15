Confira 12 dicas de especialistas para economizar combustível

Com a volta dos impostos federais, os preços dos combustíveis voltaram a preocupar os condutores, que buscam formas de economizar para não estourar as contas no final do mês. Pequenas mudanças de hábitos na hora de dirigir podem ajudar na economia da gasolina ou do etanol.
Para saber quais os melhores procedimentos para quem deseja gastar menos combustível atrás do volante, consultamos especialistas automotivos que trouxeram 12 dicas de economia que vão de truques mais simples até cuidados rigorosos com a mecânica do veículo.
O mecânico Cleber Soares, gerente técnico da Clebercar, explica que existem várias medidas efetivas que podem ser tomadas durante a condução para poupar combustível. No entanto, mais importante do que isso, a manutenção preventiva do carro é fundamental para manter a autonomia do veículo.
“Manter o funcionamento do motor, do filtro de ar, dos bicos injetores e das velas, e checar a suspensão e a calibração dos pneus é mais essencial ainda”, alerta.
Muitas pessoas acreditam que o uso do ar-condicionado prejudica a autonomia e o rendimento do carro. E de fato é verdade. Cleber garante que a utilização do aparelho está diretamente ligado ao consumo total.
“Isso, porque o sistema do motor favorece a potência do veículo. Dependendo do tipo de ultrapassagem que for realizada com o automóvel, o ar-condicionado é automaticamente desligado para privilegiar a força no veículo em si”, explica ainda.
Já o personal car e colunista Gabriel de Oliveira atenta para o peso do pé no acelerador. Segundo ele, o consumo aumenta cerca de 20% se o motorista passa de 80 km/h para 100 km/h e cerca de 30% se aumentar a velocidade de 120 km/h para 130 km/h."Além de ser motivo para multas e elevar o risco de acidentes, o carro consome mais combustível conforme você acelera", diz.
Confira 12 dicas para dirigir economizando combustível:
1
Atenção à qualidade do combustível
Dizer que abastecer o veículo apenas com combustível de qualidade não é novidade, mas é sempre bom lembrar. Quando adulterado, a queima é acelerada e o carro demanda mais combustível para funcionar.
2
Verifique os pneus
Os pneus murchos levam o motor a forçar mais o seu funcionamento. De acordo com o personal car, Gabriel de Oliveira, o ideal é que essa verificação seja feita pelo menos quinzenalmente.
3
Cheque sempre o alinhamento do carro
É importante alinhar o veículo a cada 10 mil quilômetros rodados para evitar que as rodas façam mais atrito com o solo do que o necessário, exigindo menos combustível.
4
Limpe o filtro de ar
Se esse componente estiver sujo, o motor tende a desgastar mais e, se o cuidado não for seguido, ele pode até entupir, o que faz com que o motor se esforce mais e consuma mais combustível.
5
Substitua as velas regularmente
Se estiverem gastas, as velas começam a queimar combustível desregulamente, gerando um significativo aumento no consumo.
6
Diminua o uso do ar-condicionado
Usar o ar-condicionado de forma inadequada pode aumentar o consumo de combustível em 20%. Em especial no verão, sabemos que é difícil mantê-lo desligado. Por isso, a dica é sempre evitar ajustar o nível de resfriamento no máximo e não utilizar o ar condicionado com os vidros abertos.
7
Evite acelerar e frear bruscamente
Crie o hábito de desacelerar gradualmente, tirando o pé do acelerador, quando for parar o carro. Isso porque o automóvel consome conforme você acelera. O percentual varia de carro para carro, mas, em média, o rendimento cai 20% se você passa de 80 km/h para 100 km/h e cerca de 30% se você aumentar a velocidade de 120 km/h para 130 km/h.
8
Evite carregar peso sem necessidade
Principalmente em viagens, é comum exagerarmos nas bagagens e itens que vão no porta-malas, no painel do carro e nos bancos. Quanto mais peso o veículo carregar, maior será o gasto de combustível, devido à demanda por maior força do motor.
9
Respeite a troca de marchas
Para os condutores mais inexperientes, parece uma dica difícil. Com o tempo, os motoristas aprendem a "ouvir o motor" e saber só pela audição qual é o momento correto para cada troca. Além disso, todo veículo possui um manual que mostra a rotação e a velocidade ideal para a troca da marcha, então vale dar uma olhada para saber se você está fazendo da forma correta, evitando esforço do motor sem necessidade.
10
Não acelere com o carro parado no farol
Quando estiver parado, a aceleração é desnecessária e pode contribuir, ainda, para esvaziar o tanque mais rápido. Ao notar que o tráfego vai congelar, desacelere o veículo aos poucos antes de frear o veículo completamente. Com o carro engrenado, mas sem acelerar, a injeção eletrônica envia menos combustível ao motor.
11
Deixar o carro no ponto morto em descidas
Apesar de muita gente acreditar que é mais econômico deixar o carro em ponto morto, essa prática não é recomendada, porque se o carro estiver desengatado, o sistema de freio será mais exigido e pode falhar. Nesse caso, vale deixar o carro engatado na marcha mais alta, mesmo sem acelerar.
12
Mantenha as janelas fechadas
Ainda segundo Gabriel de Oliveira, nas vias de 100 km/h, as janelas abertas podem fazer o carro consumir bem mais do que o normal. "Isso ocorre porque os veículos são projetados com uma aerodinâmica que gera menos atrito no ar, o que, em consequência, usa menos combustível. Quando andamos em alta velocidade com as janelas abertas, 'quebramos' essa aerodinâmica, pois o ar entra no veículo e é necessária uma força maior por parte do motor para quebrar essa pressão", explica.