Confira 12 dicas de especialistas para economizar combustível

1

Atenção à qualidade do combustível

Dizer que abastecer o veículo apenas com combustível de qualidade não é novidade, mas é sempre bom lembrar. Quando adulterado, a queima é acelerada e o carro demanda mais combustível para funcionar.

2

Verifique os pneus

Os pneus murchos levam o motor a forçar mais o seu funcionamento. De acordo com o personal car, Gabriel de Oliveira, o ideal é que essa verificação seja feita pelo menos quinzenalmente.

3

Cheque sempre o alinhamento do carro

É importante alinhar o veículo a cada 10 mil quilômetros rodados para evitar que as rodas façam mais atrito com o solo do que o necessário, exigindo menos combustível.

4

Limpe o filtro de ar

Se esse componente estiver sujo, o motor tende a desgastar mais e, se o cuidado não for seguido, ele pode até entupir, o que faz com que o motor se esforce mais e consuma mais combustível.

5

Substitua as velas regularmente

Se estiverem gastas, as velas começam a queimar combustível desregulamente, gerando um significativo aumento no consumo.

6

Diminua o uso do ar-condicionado

Usar o ar-condicionado de forma inadequada pode aumentar o consumo de combustível em 20%. Em especial no verão, sabemos que é difícil mantê-lo desligado. Por isso, a dica é sempre evitar ajustar o nível de resfriamento no máximo e não utilizar o ar condicionado com os vidros abertos.

7

Evite acelerar e frear bruscamente

Crie o hábito de desacelerar gradualmente, tirando o pé do acelerador, quando for parar o carro. Isso porque o automóvel consome conforme você acelera. O percentual varia de carro para carro, mas, em média, o rendimento cai 20% se você passa de 80 km/h para 100 km/h e cerca de 30% se você aumentar a velocidade de 120 km/h para 130 km/h.

8

Evite carregar peso sem necessidade

Principalmente em viagens, é comum exagerarmos nas bagagens e itens que vão no porta-malas, no painel do carro e nos bancos. Quanto mais peso o veículo carregar, maior será o gasto de combustível, devido à demanda por maior força do motor.

9

Respeite a troca de marchas

Para os condutores mais inexperientes, parece uma dica difícil. Com o tempo, os motoristas aprendem a "ouvir o motor" e saber só pela audição qual é o momento correto para cada troca. Além disso, todo veículo possui um manual que mostra a rotação e a velocidade ideal para a troca da marcha, então vale dar uma olhada para saber se você está fazendo da forma correta, evitando esforço do motor sem necessidade.

10

Não acelere com o carro parado no farol

Quando estiver parado, a aceleração é desnecessária e pode contribuir, ainda, para esvaziar o tanque mais rápido. Ao notar que o tráfego vai congelar, desacelere o veículo aos poucos antes de frear o veículo completamente. Com o carro engrenado, mas sem acelerar, a injeção eletrônica envia menos combustível ao motor.

11

Deixar o carro no ponto morto em descidas

Apesar de muita gente acreditar que é mais econômico deixar o carro em ponto morto, essa prática não é recomendada, porque se o carro estiver desengatado, o sistema de freio será mais exigido e pode falhar. Nesse caso, vale deixar o carro engatado na marcha mais alta, mesmo sem acelerar.

12

Mantenha as janelas fechadas