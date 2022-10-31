Sabia que o carro zero também precisa de manutenção?

Carros zero quilômetro costumam precisar de reparos na pintura até o momento em que sai para o comprador Crédito: Unsplash

Comprar um carro zero quilômetro é o sonho de vida de muita gente. Afinal, quando você é o primeiro dono, acaba tendo menos dor de cabeça com eventuais defeitos causados por proprietários anteriores, porém tudo tem um "mas'. Não é só porque o carro é novo que ele não precisa de cuidados.

O que pouco se discute é que, ainda hoje, não existe carro zerado que não tenha sofrido reparos de pintura. Esses veículos e os que ainda nem saíram da concessionária costumam precisar de reparos de pintura, que são feitos até mesmo antes de saírem da fábrica.

Quando saem intactos da fábrica, ainda podem sofrer problemas no transporte até a concessionária. “Uma situação comum é que alguns carros saem das montadoras para as concessionárias e, nesse trajeto, podem acontecer erros humanos no transporte à cegonha, por exemplo, que acarretam em problemas estéticos, como ralar a lateral do carro. Como a seguradora não cobre esse tipo de incidente, a concessionária tem de reparar a pintura para realizar a venda do veículo”, explica o consultor automotivo Gabriel de Oliveira.

O presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), Diego Receputti, alerta que todos os modelos de carro zero quilômetro podem apresentar algum tipo de defeito. Uns mais críticos, outros menos.

“A falta de protetor de cárter, por exemplo, é perigosa. Esse item, que antigamente vinha em todos os veículos, é um acessório vendido à parte pela concessionária. Se o veículo não tiver essa peça e sofrer um impacto na parte de baixo, pode ser um problema. O cárter do veículo, quando quebrado, pode provocar o vazamento de todo o automóvel, fazendo com que o carro não ande, danificando diversas peças do motor”, frisa Diego.

Outra prática comum é a utilização de pneu fora de medida no estepe do veículo. "O consumidor normalmente só repara nisso quando precisa usar em alguma emergência", aponta.

Ainda segundo o representante do Sindirepa, o carro zero quilômetro que apresenta barulhos não é raro. “Atendemos vários veículos que chegam com o cliente reclamando de ruídos dos mais diversos. Quando está na garantia, sugerimos que ele procure a concessionária. O mais prudente é que o consumidor, ao retirar o veículo na concessionária, rode com o consultor para sentir se o problema está acontecendo", instrui.

Ele recomenda ainda que quando o consumidor tiver algum problema com o veículo em itens na garantia, procurar o concessionário local.

Embora seja extremamente raro os veículos saírem com erros ou problemas crônicos quando deixam a concessionária, isso acontece. Por isso, o comprador deve ficar em alerta para a manutenção preventiva do carro, que deve ser realizada tão logo quando o veículo é adquirido e ao longo dos primeiros anos de uso.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Assim como os carros usados, é preciso ficar atento para manter o carro valorizado no mercado e para poder dirigir com segurança. Dessa forma, o motorista pode ter a tranquilidade de rodar com segurança para evitar acidentes e desfrutar dos confortos que as funções do veículo podem proporcionar. Mas para que isso ocorra, é preciso cuidar da prevenção da saúde automotiva dele.

A manutenção preventiva serve para monitorar o funcionamento dos itens do carro para evitar futuras falhas e manter o bom desempenho do veículo. Se ela não for feita periodicamente, isso pode acarretar gastos até 40% maiores com a manutenção corretiva, já que, em decorrência de uma pequena falha, outros componentes podem ser danificados.

Ao contrário dessa prevenção, a manutenção corretiva corrige ou substitui algum componente danificado do veículo. Geralmente ela é feita em casos de extrema necessidade, quando alguma peça apresenta defeito.

“Não se trata de um método muito vantajoso, porque geralmente gera mais gastos e pode levar mais tempo para o conserto, pois o problema pode se agravar, causando avaria em outros componentes e podendo até ocasionar graves acidentes”, afirma um dos diretores do Grupo Contauto, Apolo Figueiredo Rizk.

Mesmo com as revisões em dia, podem ocorrer problemas inesperados. Por esse motivo, além desses itens que devem ser conferidos nas manutenções preventivas, é preciso checar sempre as lâmpadas, a bateria, as velas, entre outros componentes.

Confira itens importantes a serem revisados na manutenção preventiva:

01 Pneus São itens que não podem deixar de ser revisados. A calibragem correta, o alinhamento e a geometria são importantes para prolongar a vida útil deles e para manter a segurança e o conforto dos ocupantes do veículo. 02 Suspensão Conjunto de componentes que estão diretamente ligados à funcionalidade dos pneus e precisam de acompanhamento constante por sofrerem desgastes excessivos. O sistema é composto por itens como amortecedores, coxins, pivôs, buchas, molas, axiais, entre outros. A função dela é manter a estabilidade do carro, absorvendo os impactos das imperfeições do solo, trazendo dirigibilidade e conforto aos ocupantes do veículo. 03 Freios Geralmente, a manutenção é indicada a cada 10 mil quilômetros rodados. A integridade dos discos de freio, das pastilhas, das lonas, dos tambores, do fluido de freio e de outros itens que compõem o sistema de frenagem do automóvel são imprescindíveis para a segurança dos ocupantes. 04 Óleo lubrificante Recomenda-se conferir no manual do fabricante as especificações de troca. Essa manutenção é importante para manter a durabilidade e o desempenho do motor, visto que a substituição e o uso do lubrificante correto são essenciais para manter a lubrificação, reduzindo o atrito entre as peças e retendo a temperatura adequada para o funcionamento do motor. 05 Filtros Eles fazem o automóvel trabalhar corretamente retendo impurezas e partículas que podem acarretar sérios problemas para alguns componentes do carro e até para a saúde dos passageiros. O período de troca geralmente é indicado pelas montadoras, pelo fabricante do óleo ou do filtro, podendo variar de acordo com a rodagem do veículo. 06 Correias São itens que merecem atenção, pois são peças simples e, de certa forma, baratas, mas de grande valia. O automóvel pode ter quatro tipos de correia, mas a mais importante é a correia dentada, localizada no interior do motor, onde faz a conexão entre o virabrequim e o comando de válvulas. É indicado conferir as recomendações do manual do fabricante.

Fonte: especialistas consultados.