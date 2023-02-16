Vai viajar de carro no Carnaval? Confira 7 cuidados antes e durante o percurso

01

Revisão pré-viagem

Normalmente a manutenção preventiva de veículos precisa ser feita a cada seis meses ou a cada 10 mil quilômetros rodados. Para viagens mais longas, o recomendável é levar o carro ao seu mecânico de confiança para avaliar o óleo e verificar o alinhamento e balanceamento. E, ainda assim, o motorista deve ficar atento a possíveis sinais de problemas, mesmo que o carro não rode com tanta frequência.

02

Documentação em dia

O condutor e os passageiros que pretendem revezar o volante precisam conferir se a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está regular e dentro da validade, além do licenciamento do veículo devidamente pago. No aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) é possível ter a CNH e o CRLV no smartphone ou tablet, facilitando o porte dos documentos. De acordo com o órgão, o condutor que for flagrado dirigindo sem portar a habilitação será multado em R$ 88,38 e perderá três pontos na carteira. Se estiver com a CNH vencida há mais de 30 dias, o valor da multa é de R$ 293,47 e o condutor perderá sete pontos. Nas duas situações, o veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado. Já no caso de o veículo não estar devidamente licenciado, a multa é de R$ 293,47, com a perda de sete pontos na carteira e ele poderá ser removido para um pátio.

03

Disposição para pegar o volante

Na noite anterior à viagem, é preciso que todos, em especial o motorista, tenham uma boa noite de sono. Dessa forma, o clima do carro fica mais leve e, se o condutor ficar cansado ou irritado, os passageiros podem incentivá-lo a fazer paradas durante o caminho ou revezar o volante.

04

Cada pessoa no seu lugar

Bebês de até um ano de idade ou até 13kg devem ser transportados no banco de trás do veículo no bebê conforto ou conversível, instalado de costas para o banco dianteiro. Crianças de até quatro anos ou entre nove a 18kg devem ficar na cadeirinha com o cinto próprio no banco traseiro. Crianças de até sete anos e meio ou com até 1,45m de altura e peso de 15kg a 36kg devem utilizar um assento de elevação com o cinto de segurança no banco de trás. Crianças de até 10 anos ou com altura superior a 1,45m devem utilizar apenas o cinto de segurança de três pontos no banco de trás.

05

Transporte de animais

O transporte de animais também é regulamentado pelo Código de Trânsito. Caso eles sejam levados de forma incorreta, além dos riscos de acidentes, o motorista está sujeito a multa. Os cães e gatos devem estar presos pelo peitoral e com guia adaptada ou, ainda, caixas específicas de transporte individuais para fixação ao veículo.

06

Usar o cinto de segurança corretamente

Ainda que seja obrigatório, é comum encontrar pessoas andando no carro sem cinto de segurança, principalmente aqueles que vão nos bancos traseiros. Outro erro comum é colocar o cinto sobre o pescoço, utilizar presilhas ou grampos para afrouxar o cinto, passar a faixa do tórax pelas costas e colocar a subabdominal na barriga ao invés de no quadril. A forma correta de usar é regular a altura do banco, utilizar a faixa transversal do cinto sobre o ombro, atravessar o tórax, para que, em caso de acidente, o seu corpo não seja projetado por cima do cinto, escapando da proteção. Priorize segurança acima do conforto.

07

Cuidados com as bagagens