Vai viajar de carro no Carnaval? Confira 7 cuidados antes e durante o percurso

Com o aumento de 23,5% das passagens aéreas neste Carnaval, conforme dados mais recentes do Índice de Preços do Consumidor (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muitas pessoas estão optando por viajar de carro. Na semana do início do feriadão, que começa nesta sexta-feira (17) e vai até quarta-feira de cinzas (22), os brasileiros estão ajustando os últimos detalhes para o período. Com isso, aumenta a preocupação dos órgãos competentes de trânsito e dos condutores que vão pegar a estrada.
A gerente de Educação de Trânsito e Estatística do Detran-ES, Sheila Silverol, avalia que o excesso de velocidade é o principal motivo pelo qual as pessoas sofrem acidentes. “Embora sejam leis simples de serem cumpridas, as pessoas exageram na sensação de segurança atrás do volante e esquecem do cuidado também com a família que está viajando no carro. Por isso, a gente gosta de lembrar sempre: quem ama, cuida”, destaca.
Além disso, ela frisa que a falta de planejamento das pessoas na hora de viajar e a pressa de sair de casa aumenta a probabilidade de acontecer incidentes e até acidentes fatais. “No trânsito, escolha sempre a vida. Você vai sair correndo de casa ou vai se programar?”, adverte.
O especialista em automóveis e sócio da AutoInsp, Tiago de Bortoli, concorda: “Estas dicas seguem um aspecto muito mais importante do que simplesmente seguir as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Também não estamos falando de prejuízos financeiros, e sim de cuidados com a vida. Todos esses cuidados são extremamente relevantes, pois qualquer deslize tem um preço, que pode ser pago com a própria vida ou a de outra pessoa”, analisa.
A prudência é sempre a chave. É imprescindível que todos obedeçam à legislação de trânsito para que a integridade de todos sejam preservadas. Ee nenhuma quantidade de álcool durante a direção é aceitável.
E tudo isso não é responsabilidade apenas do condutor. “A gente sempre gosta de reforçar também a importância de todos os passageiros demonstrarem apoio ao motorista, conversando e perguntando se ele está bem durante o trajeto. Sabemos que o cansaço é a causa de diversas distrações no trânsito”, pontua ainda Sheila.
Confira sete itens recomendados pelos profissionais que devem estar na sua lista antes de pegar o carro e sair para a folia:
01
Revisão pré-viagem
Normalmente a manutenção preventiva de veículos precisa ser feita a cada seis meses ou a cada 10 mil quilômetros rodados. Para viagens mais longas, o recomendável é levar o carro ao seu mecânico de confiança para avaliar o óleo e verificar o alinhamento e balanceamento. E, ainda assim, o motorista deve ficar atento a possíveis sinais de problemas, mesmo que o carro não rode com tanta frequência.
02
Documentação em dia
O condutor e os passageiros que pretendem revezar o volante precisam conferir se a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está regular e dentro da validade, além do licenciamento do veículo devidamente pago. No aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) é possível ter a CNH e o CRLV no smartphone ou tablet, facilitando o porte dos documentos. De acordo com o órgão, o condutor que for flagrado dirigindo sem portar a habilitação será multado em R$ 88,38 e perderá três pontos na carteira. Se estiver com a CNH vencida há mais de 30 dias, o valor da multa é de R$ 293,47 e o condutor perderá sete pontos. Nas duas situações, o veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado. Já no caso de o veículo não estar devidamente licenciado, a multa é de R$ 293,47, com a perda de sete pontos na carteira e ele poderá ser removido para um pátio.
03
Disposição para pegar o volante
Na noite anterior à viagem, é preciso que todos, em especial o motorista, tenham uma boa noite de sono. Dessa forma, o clima do carro fica mais leve e, se o condutor ficar cansado ou irritado, os passageiros podem incentivá-lo a fazer paradas durante o caminho ou revezar o volante.
04
Cada pessoa no seu lugar
Bebês de até um ano de idade ou até 13kg devem ser transportados no banco de trás do veículo no bebê conforto ou conversível, instalado de costas para o banco dianteiro. Crianças de até quatro anos ou entre nove a 18kg devem ficar na cadeirinha com o cinto próprio no banco traseiro. Crianças de até sete anos e meio ou com até 1,45m de altura e peso de 15kg a 36kg devem utilizar um assento de elevação com o cinto de segurança no banco de trás. Crianças de até 10 anos ou com altura superior a 1,45m devem utilizar apenas o cinto de segurança de três pontos no banco de trás.
05
Transporte de animais
O transporte de animais também é regulamentado pelo Código de Trânsito. Caso eles sejam levados de forma incorreta, além dos riscos de acidentes, o motorista está sujeito a multa. Os cães e gatos devem estar presos pelo peitoral e com guia adaptada ou, ainda, caixas específicas de transporte individuais para fixação ao veículo.
06
Usar o cinto de segurança corretamente
Ainda que seja obrigatório, é comum encontrar pessoas andando no carro sem cinto de segurança, principalmente aqueles que vão nos bancos traseiros. Outro erro comum é colocar o cinto sobre o pescoço, utilizar presilhas ou grampos para afrouxar o cinto, passar a faixa do tórax pelas costas e colocar a subabdominal na barriga ao invés de no quadril. A forma correta de usar é regular a altura do banco, utilizar a faixa transversal do cinto sobre o ombro, atravessar o tórax, para que, em caso de acidente, o seu corpo não seja projetado por cima do cinto, escapando da proteção. Priorize segurança acima do conforto.
07
Cuidados com as bagagens
Nada de deixar as malas soltas no banco. O único compartimento ideal é o porta-malas. Caso o espaço não seja suficiente para acomodar os pertences, a solução, muitas vezes, é organizar o restante das malas no banco traseiro. Por segurança, o melhor é deixá-lo preso no assento, mas, de toda forma, o motorista estará cometendo uma infração e estará sujeito a multas. Considere tudo o que está levando e reflita se é necessário ter tanta bagagem.