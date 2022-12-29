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Pé na estrada

Vai viajar? Saiba quais cuidados são essenciais para o carro

Especialistas chamam a atenção para a segurança nas vias e também com a saúde do carro. Atenção às dicas do que observar no seu veículo antes pegar a estrada

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 15:36

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

29 dez 2022 às 15:36
Manutenção dos carros
A manutenção automotiva é importante para evitar gastos desnecessários e acidentes Crédito: Freepik/Standrett
Final de ano, férias e verão. O combo perfeito para tirar o carro da garagem e pegar a estrada, embarcar em uma nova aventura. Porém, toda viagem precisa de planejamento, especialmente nesta época do ano, em que estradas estão naturalmente cheias, com o agravante das chuvas das últimas semanas, que têm interditado vias e danificado o asfalto.
Portanto, todo cuidado é pouco e a saúde do carro também precisa estar em dia. É preciso realizar a revisão do automóvel antes de pegar a estrada.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a falha ou defeito mecânico estão entre as principais causas de acidentes de trânsito no país. De janeiro a agosto deste ano foram registrados 1.770 acidentes, vitimando 36 pessoas nas estradas brasileiras. Muitas vezes, o condutor pode não notar os defeitos no dia a dia, mas com a revisão completa e necessária, as falhas podem aparecer e ajudar a tornar essas situações menos frequentes.
A previsão para o próximo ano é que aumente o fluxo de carros em relação a 2022. A expectativa de tráfego se torna maior por conta da inflação, que segue pesando no orçamento doméstico e reduzindo o poder de consumo das famílias, além da alta do preço das passagens aéreas, levando muitas pessoas a escolherem destinos regionais, trocando avião por carros e ônibus.
Segundo o gerente da Point S, Guilherme Vieira, o hábito de não realizar a manutenção preventiva do veículo não é uma escolha sensata.
“Muitos proprietários costumam levar o carro à oficina apenas quando apresenta problemas. Mas todos os veículos necessitam de manutenção a cada 10 mil km rodados ou no prazo máximo de um ano, conforme prevê o manual do fabricante. Imaginando estar economizando, o condutor pode, na verdade, ter um custo maior quando opta por pular revisões, além de colocar a si e aos demais em perigo nas ruas por falhas mecânicas ou defeito. Obedecendo às determinações do fabricante o risco diminui.”

Preparos 

Os preparativos fazem parte de qualquer viagem e revisão. Além de realizar a manutenção preventiva, é importante, checar se o seguro do carro está em dia, caso tenha esse tipo de serviço. Além de ter coberturas e assistência que garantam a proteção do veículo durante a viagem, para que possa aproveitar o feriado e evitar dores de cabeça.
“É imprescindível estar com as revisões do seu veículo em dia. Mesmo se estiver tudo em dia, é necessário checar o básico”, alerta o supervisor de assistência técnica da Prime Hyundai Serra, Daniel Brito.
A primeira coisa, é observar a calibragem dos pneus, inclusive do estepe. “Em todos os carros, a calibragem consta no manual do veículo e em alguns casos na etiqueta que vem na coluna da porta do motorista”, explica.
Também é preciso fazer uma inspeção visual para verificar se não há nenhuma lâmpada queimada, principalmente a do freio. Os níveis em geral devem ser verificados, como óleo, água do radiador, água do limpador do para-brisa, bem como os fluidos de freio e da direção hidráulica (se o carro tiver).
Pois bem, hora de pôr o pé na estrada, já sabemos que é preciso ter cautela. Mas, especialistas separaram cinco dicas para redobrar a atenção e cuidados. 

01

Pneus

Verifique se os pneus estão em condições ideais de uso ou apresentam desgaste. Outro ponto essencial é calibrá-los de acordo com os índices de pressão orientados pelo fabricante. Lembre-se que, com o carro cheio, a pressão do pneu muda. Se tiver dúvida, basta consultar o manual do veículo. E não se esqueça de calibrar o estepe.

02

Freios

O sistema de frenagem é um dos principais responsáveis pela segurança do motorista e dos ocupantes do veículo. Por isso é importante checar o nível do fluido de freio. Verificar se não há vazamento e garantir que as pastilhas e discos não apresentam desgastes que influenciem no funcionamento do sistema.

03

Ruídos na suspensão

As peças da suspensão também sofrem desgaste ao longo do tempo. Revise os componentes e verifique se não há ruídos sugerindo peças frouxas, que podem acabar comprometendo a dirigibilidade e a segurança.

04

Nível do óleo e filtros

Outra dica é ficar atento ao nível do óleo do motor, sua validade e possível vazamento, bem como aos filtros de óleo, de ar e do combustível. Caso estejam fora do prazo, a recomendação é realizar a troca dos itens.

05

Documentação e seguro do carro

Mantenha o pagamento do IPVA e o licenciamento em dia, assim como a contratação ou renovação da apólice de seguro, para que tenha todo o suporte, caso haja a necessidade de auxílio durante a viagem.

06

Limpadores

As palhetas do para-brisa devem estar em dia, assim como a do limpador traseiro. Verifique se estão limpando corretamente, caso contrário, devem ser substituídos, pois interferem na segurança de quem está no veículo

07

Fluidos

É preciso checar a qualidade e quantidade dos fluidos necessários ao bom funcionamento do carro. São eles: água do limpador de para-brisa, óleo do motor, fluido de freio e líquido de arrefecimento (também conhecido como a água do radiador). O ideal é fazê-lo quando o carro frio. O fluido da direção hidráulica também deve ser verificado.

08

Luzes

Verificar o funcionamento de todas as luzes disponíveis no veículo, como lanterna, farol baixo, farol alto, farol de neblina dianteiro, guia de led, pisca alerta e luzes de freio. Em alguns casos, certificar-se também sobre o acendimento automático.

09

Ferramentas

Macaco, chave de rodas, gancho de reboque, triângulo e chave de porca. Saiba onde encontrar os itens necessários para efetuar a troca do pneu, caso necessário.
Fontes: gerente da Point S, Guilherme Vieira; supervisor de assistência técnica da Prime Hyundai Serra, Daniel Brito e Santander Auto

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