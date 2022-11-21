Média mensal de gastos com carro em outubro fica em R$ 1,9 mil

Inflação do carro em outubro registrou alta de 1,7% depois de três meses em queda Crédito: Freepik

Não é novidade que andar de carro tem se tornado caro, mas quando a conta é colocada no papel, é possível ver o tanto que manter um automóvel rodando e bem cuidado requer um planejamento. A mais recente pesquisa da Inflação do Carro da Agência Autoinforme mostrou que em outubro, o motorista gastou R$ 1.972,88 para rodar com o carro e fazer a manutenção preventiva.

No mês anterior o custo total foi de R$ 1.940,17, ou seja, foi registrada uma alta de 1,7% em outubro, sendo a primeira depois de três meses de queda: 3,8% em setembro, 1,3% em agosto e 2,1% em julho.

As baixas, segundo o diretor da Autoinforme, Joel Leite, foram provocadas pela baixa dos preços dos combustíveis, que voltaram a subir em outubro. A alta registrada no mês do levantamento foi de 2%.

“Essa cotação é feita em São Paulo e funciona como uma média, onde são considerados todos os itens de gasto do motorista para andar de carro e fazer a manutenção preventiva. Temos com base carros compactos e seminovos entre dois e três anos de uso. Se o carro é de uma categoria acima, então, esse valor sobe também”, explica o diretor da Autoinforme, Joel Leite.

O item que mais influenciou a alta de preços em outubro foi o seguro, aponta a pesquisa, que teve aumento de 4% sobre setembro. Com base na pesquisa, esse resultado se deve por conta do aumento de roubo e furtos de veículos, fazendo com que o seguro passe por um acréscimo em seu valor.

Outro item que registrou aumento de preços foram as peças de reposição, com alta de 2%. Por outro lado, a cesta de serviços, que inclui lavagem do carro, estacionamento, revisões, alinhamento, balanceamento e mão de obra, teve queda de 0,9%.