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Inflação

Média mensal de gastos com carro em outubro fica em R$ 1,9 mil

Pesquisa leva em consideração itens essenciais para o funcionamento do automóvel, como abastecimento, troca de peças, manutenção e pagamento de seguro
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

21 nov 2022 às 13:31

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 13:31

Média mensal de gastos com carro em outubro fica em R$ 1,9 mil
Inflação do carro em outubro registrou alta de 1,7% depois de três meses em queda Crédito: Freepik
Não é novidade que andar de carro tem se tornado caro, mas quando a conta é colocada no papel, é possível ver o tanto que manter um automóvel rodando e bem cuidado requer um planejamento. A mais recente pesquisa da Inflação do Carro da Agência Autoinforme mostrou que em outubro, o motorista gastou R$ 1.972,88 para rodar com o carro e fazer a manutenção preventiva.
No mês anterior o custo total foi de R$ 1.940,17, ou seja, foi registrada uma alta de 1,7% em outubro, sendo a primeira depois de três meses de queda: 3,8% em setembro, 1,3% em agosto e 2,1% em julho.
As baixas, segundo o diretor da Autoinforme, Joel Leite, foram provocadas pela baixa dos preços dos combustíveis, que voltaram a subir em outubro. A alta registrada no mês do levantamento foi de 2%.
“Essa cotação é feita em São Paulo e funciona como uma média, onde são considerados todos os itens de gasto do motorista para andar de carro e fazer a manutenção preventiva. Temos com base carros compactos e seminovos entre dois e três anos de uso. Se o carro é de uma categoria acima, então, esse valor sobe também”, explica o diretor da Autoinforme, Joel Leite.
O item que mais influenciou a alta de preços em outubro foi o seguro, aponta a pesquisa, que teve aumento de 4% sobre setembro. Com base na pesquisa, esse resultado se deve por conta do aumento de roubo e furtos de veículos, fazendo com que o seguro passe por um acréscimo em seu valor.
Outro item que registrou aumento de preços foram as peças de reposição, com alta de 2%. Por outro lado, a cesta de serviços, que inclui lavagem do carro, estacionamento, revisões, alinhamento, balanceamento e mão de obra, teve queda de 0,9%.
A pesquisa leva em conta trocas de peças em períodos recomendados pelos fabricantes e as revisões periódicas e preventivas. O levantamento abrange preços de cinco cestas de produtos e serviços relacionadas ao uso e manutenção do carro, cada um com um peso específico na composição da inflação do carro: combustíveis, peças de reposição, serviços, impostos e seguros.

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