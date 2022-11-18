Conheça a scooter conectada Yamaha NMax Connected 160 ABS

Recurso permite gerenciar indicadores de utilização e performance, programar as manutenções e até decidir o modo de pilotagem mais econômico Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha lançou a NMax Connected 160 ABS. Como o próprio nome já indica, é a primeira entre as scooters da Yamaha que chega trazendo conectividade entre o veículo e os smartphones.

O modelo incorpora conexão Bluetooth com o aplicativo Yamaha Motorcycle Connect, que possibilita gerenciar os indicadores de utilização e performance da NMax, programar as manutenções, encontrar o modo de pilotagem mais econômico e o último local de estacionamento, receber notificações de chamadas e mensagens e marcar e compartilhar nas redes sociais as rotas mais interessantes.

A NMax Connected 160 ABS traz outras novidades, como o sistema de controle de tração, associado aos freios ABS nas duas rodas. A scooter é oferecida nas cores azul metálico (Navy Blue), vermelho (Solar Red), verde fosco (Matt Green), com preço público sugerido de R$ 19.690 mais frete da região (R$ 20.345 mais frete para o Estado de São Paulo). Na cor especial cinza fosco (Matt Gray), o preço é de R$ 19.990 mais frete da região (R$ 20.655 mais frete para SP).

Sob o assento, em dois níveis, a scooter oferece um compartimento com capacidade de 25 litros Crédito: Yamaha/Divulgação

Na NMax Connected, as linhas deixam claro a inspiração na Max Series, também presente em sua “irmã maior”, a XMax ABS. A presença é imponente, graças ao conjunto óptico com faróis de leds, que se destaca pela estética, funcionalidade e eficiência, garantindo maior amplitude de iluminação, assim como as lanternas bipartidas de leds.

A NMax vem equipada com indicadores de direção e piscas-alerta. Sob o assento, em dois níveis, a scooter oferece um compartimento com capacidade de 25 litros. Sua abertura é feita por meio de um botão junto à chave seletora de acionamento da scooter.

O compartimento se tranca automaticamente com o distanciamento da Smart Key. Dois porta-objetos permitem acomodar documentos, carteira ou um smartphone, que pode ser carregado em uma tomada de 12V.

O painel multifuncional da NMax Connected é 100% digital, com iluminação em leds e um amplo display, com os indicadores de conexão bluetooth ao aplicativo Yamaha Connect, do controle de tração, de nível da bateria do smartphone e das chamadas telefônicas e mensagens.

Yamaha NMax Connected 160 ABS

Motorização

O motor da NMax é do tipo monocilíndrico com quatro válvulas, comando único e arrefecimento líquido, com 15,4 cavalos de potência a 8 mil rpm e 1,4 kgfm de torque a 6.500 rpm. A NMax vem com o sistema VVA (Variable Valve Actuation) de controle de abertura variável das duas válvulas de admissão.

A NMax é a primeira e única scooter de seu segmento com sistema de freios antitravamento (ABS) nas duas rodas como item de série. O modelo vem equipado com freios a disco nas duas rodas. Tanto na dianteira quanto na traseira, os discos têm 230 milímetros de diâmetro e pinças de um pistão.

A suspensão traseira da NMax tem curso de 86 milímetros. Na dianteira, os amortecedores do tipo garfo telescópio têm curso de cem milímetros. As rodas de liga de alumínio são de 13 polegadas e a scooter passa a ser equipada com os pneus Pirelli Diablo Scooter, com formato desenvolvido para dar mais facilidade em manobras. Suas medidas são de 110/70 na frente e de 130/70 atrás.