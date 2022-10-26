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Chafurdar é preciso

Off-road dois tempos 300TS aumenta a linha 2023 da MXF Motors

Mantendo a clássica pegada off-road do modelo, a nova linha tem identidade própria, estilo renovado e acabamentos que utilizam plásticos com maior resistência

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 12:06

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

26 out 2022 às 12:06
A off-road dois tempos 300TS chega para a linha 2023 da MXF Motors
A nova 300TS é mais potente que sua “irmã” de dois tempos, a 250TS Crédito: MSF Motors/Divulgação
A linha 2023 das motocicletas da paranaense MXF Motors tem design criado por Felipe Pigati, da Pix Design Lab, executado pela Biker Acessórios. Composta pelas já conhecidas 300RXS (quatro tempos) e 250TS (dois), traz como grande novidade a dois tempos 300TS.
Mantendo a clássica pegada off-road da MXF, a linha 2023 tem identidade própria, com estilo renovado e acabamentos que utilizam plásticos com maior resistência. Os adesivos da linha são da Renova Grafix.

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“As motos foram completamente remodeladas. Foram pensadas e preparadas para atuar nas mais diferentes condições de tempo e terreno, garantindo melhor posição de pilotagem e facilidade para atacar as curvas”, informa Luiz Henrique Fontes, diretor-técnico da MXF Motors.
A off-road dois tempos 300TS chega para a linha 2023 da MXF Motors
Modelo conta com painel digital, partida elétrica e a pedal, farol de LED, quadro de aço cromo-molibdênio Crédito: MSF Motors/Divulgação
A nova 300TS é mais potente que sua “irmã” de dois tempos, a 250TS. Além do motor monocilíndrico de 300 cm³ refrigerado a água, um dos principais diferenciais do novo modelo está na suspensão dianteira de duplo cartucho, da SZC, com regulagem de compressão e retorno e válvula de alívio de ar (310 milímetros), desenvolvida exclusivamente para a versão.
Na suspensão traseira, também da SZC, a regulagem se dá por meio de pré-carga da mola. A transmissão de seis velocidades e a embreagem multidiscos são banhadas em óleo.

EFICIÊNCIA

Com 2,18 metros de comprimento, 83 centímetros de largura, 1,30 metro de altura e entre-eixos de 1,49 metro, a nova moto da MXF conta com painel digital, partida elétrica e a pedal, farol de LED, quadro de aço cromo-molibdênio de alta resistência e freios hidráulicos, com pistão duplo e discos ventilados (260 e 220 milímetros).
A off-road dois tempos 300TS chega para a linha 2023 da MXF Motors
A linha 2023 das motocicletas da paranaense MXF Motors tem design criado por Felipe Pigati, da Pix Design Lab Crédito: MSF Motors/Divulgação
Segundo a MXF, a eficiência do motor é aprimorada graças ao torque em baixa rotação e à linear entrega de potência em todas as faixas de rotação. A embreagem tem acionamento hidráulico. O peso é de 108 quilos, enquanto a capacidade de carga é de 150 quilos.

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“A 300TS foi pensada para dar conforto, mas sem deixar de lado a segurança e economia para o piloto, melhorando assim suas experiências off-road, tanto para os aventureiros amadores quanto para os profissionais”, complementa Fontes.
O preço da nova 300TS parte de R$ 43.700, de R$ 34 mil na 250TS e de R$ 34,5 mil na 300RXS.

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