Off-road dois tempos 300TS aumenta a linha 2023 da MXF Motors

A nova 300TS é mais potente que sua “irmã” de dois tempos, a 250TS Crédito: MSF Motors/Divulgação

A linha 2023 das motocicletas da paranaense MXF Motors tem design criado por Felipe Pigati, da Pix Design Lab, executado pela Biker Acessórios. Composta pelas já conhecidas 300RXS (quatro tempos) e 250TS (dois), traz como grande novidade a dois tempos 300TS.

Mantendo a clássica pegada off-road da MXF, a linha 2023 tem identidade própria, com estilo renovado e acabamentos que utilizam plásticos com maior resistência. Os adesivos da linha são da Renova Grafix.

“As motos foram completamente remodeladas. Foram pensadas e preparadas para atuar nas mais diferentes condições de tempo e terreno, garantindo melhor posição de pilotagem e facilidade para atacar as curvas”, informa Luiz Henrique Fontes, diretor-técnico da MXF Motors.

Modelo conta com painel digital, partida elétrica e a pedal, farol de LED, quadro de aço cromo-molibdênio Crédito: MSF Motors/Divulgação

A nova 300TS é mais potente que sua “irmã” de dois tempos, a 250TS. Além do motor monocilíndrico de 300 cm³ refrigerado a água, um dos principais diferenciais do novo modelo está na suspensão dianteira de duplo cartucho, da SZC, com regulagem de compressão e retorno e válvula de alívio de ar (310 milímetros), desenvolvida exclusivamente para a versão.

Na suspensão traseira, também da SZC, a regulagem se dá por meio de pré-carga da mola. A transmissão de seis velocidades e a embreagem multidiscos são banhadas em óleo.

EFICIÊNCIA

Com 2,18 metros de comprimento, 83 centímetros de largura, 1,30 metro de altura e entre-eixos de 1,49 metro, a nova moto da MXF conta com painel digital, partida elétrica e a pedal, farol de LED, quadro de aço cromo-molibdênio de alta resistência e freios hidráulicos, com pistão duplo e discos ventilados (260 e 220 milímetros).

A linha 2023 das motocicletas da paranaense MXF Motors tem design criado por Felipe Pigati, da Pix Design Lab Crédito: MSF Motors/Divulgação

Segundo a MXF, a eficiência do motor é aprimorada graças ao torque em baixa rotação e à linear entrega de potência em todas as faixas de rotação. A embreagem tem acionamento hidráulico. O peso é de 108 quilos, enquanto a capacidade de carga é de 150 quilos.

“A 300TS foi pensada para dar conforto, mas sem deixar de lado a segurança e economia para o piloto, melhorando assim suas experiências off-road, tanto para os aventureiros amadores quanto para os profissionais”, complementa Fontes.