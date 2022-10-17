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Edição especial

Hyundai HB20 ganha versão especial com temática da Copa do Mundo

A base será a versão intermediária Comfort, que virá acrescida de novidades tanto na parte externa quanto interna e funcionalidades de versões superiores

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 08:15

Publicado em 

17 out 2022 às 08:15
Hyundai HB20 ganha versão especial com temática da Copa do Mundo
Edição especial da Copa do Mundo do Hyundai HB20 tem como base a versão intermediária Comfort Crédito: Hyundai/Divulgação
A menos de dois meses da Copa do Mundo, a Hyundai apresenta uma versão especial do HB20, que traz o campeonato como temática. Batizado de Novo HB20 Série Especial Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, o modelo especial terá quatro versões diferentes, tanto na versão hatch quanto sedã.
A base será a versão intermediária Comfort, que virá acrescida de novidades tanto na parte externa quanto interna, além de contar com funcionalidades presentes em versões superiores. Todos que adquirem o modelo especial vão ganhar de brinde uma réplica da bola oficial do torneio.
Os preços partem de R$ 87.990 para a versão hatch manual com motor 1.0 aspirado e R$ 105.390 para o hatch com motor 1.0l T-GDI e câmbio automático. Já as versões sedã começam em R$ 93.890 para motorização 1.0 e manual e R$111.790 com câmbio automático e 1.0l T-GDI.

Hyundai HB20 Série Especial Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022

No design da edição especial, os destaques ficam por conta dos faróis com projetor e DRL em LED, rodas de liga leve com pintura exclusiva em cinza, retrovisores externos na cor cinza silk, e o emblema do torneio nos para-lamas dianteiros. Exclusivo para o hatch, foi adicionado o spoiler traseiro, para conferir mais esportividade ao modelo.
No interior do veículo, o painel de instrumentos é digital e interativo. O carro terá soleira personalizada e bancos de couro em duas cores com o logo da competição. Maçanetas, internas e externas, e botão de freio de mão cromados, console central e apoios de braço laterais revestidos em couro, duas entradas USB e sistema Bluemedia também estão presentes.
Com informações da Hyundai.

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