Versão sedã do Hyundai HB20 começa a ser vendida no país

O novo Hyundai HB20S ganhou mais 65 milímetros de comprimento Crédito: Hyundai/Divulgação

Apresentado durante a revelação do novo modelo do Hyundai HB20, no início de julho , a chegada da versão sedã para comercialização havia ficado para um segundo momento. E hoje, nesta quarta-feira (17), a Hyundai divulgou que o Hyundai HB20S está disponível em todas as lojas do país a partir desta semana.

Assim como o hatch, o HB20S recebeu um design totalmente novo, além de mais equipamentos de segurança, colocando-o num patamar acima do ocupado até então. O novo design, mais retilíneo e geométrico, recebeu nova grade frontal, faróis, para-choque dianteiro, para-lamas dianteiros e capô. O modelo ganhou mais 65 milímetros de comprimento, sendo 50 milímetros no balanço dianteiro e 15 milímetros no balanço traseiro.

A dianteira foi completamente atualizada, com nova grade frontal, faróis com DRL de série e opção em LED, para-choque mais volumoso que abriga luzes de seta, e para-lamas e capô mais horizontais. Assim como o hatch, a versão apresenta linhas laterais, evidenciando o comprimento do modelo.

A traseira do novo Hyundai HB20S foi reestilizada e traz lanternas integradas que cruzam o carro Crédito: Hyundai/Divulgação

A traseira do novo Hyundai HB20S também foi totalmente reestilizada e traz lanternas integradas que cruzam o carro. Para a carroceria sedã, a ligação entre as lanternas acende formando uma assinatura de luz. A versão também ganha novas rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento diamantado.

O novo Hyundai HB20S conta com os motores Kappa 1.0 (aspirado) e Kappa 1.0 TGDI (turbo), que utilizam a configuração de três cilindros com 12 válvulas. A potência do motor é entregue desde as rotações mais baixas, a partir de 1.500 rpm, e segue firme até 3.500 rpm.

Uma diferença para o hatch, é o recurso Smart Trunk, de abertura do porta-malas por aproximação. Ao todo, o modelo possui seis cores de pintura externa disponíveis para o novo HB20S: Branco Atlas e Preto Onix, nas opções sólidas, Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk, nas opções metálicas, e o tom perolizado azul Sapphire.

MAIS CLARO POR DENTRO

Por dentro, o HB20S ganha cores mais claras no interior, com tons de cinza Crédito: Hyundai/Divulgação

Por dentro, o HB20S ganha cores mais claras no interior, com tons de cinza, diferenciando-se do hatch, que tem tons mais escuros. A versão Platinum Plus, que é a topo de linha, tem bancos de couro na tonalidade cinza claro, em contraste com o painel predominantemente cinza mais escuro.

O novo Hyundai HB20S conta com a central multimídia blueMedia, que traz tela de 8 polegadas, conectividade sem fio com smartphones via Google Android Auto ou Apple Car Play e botão para acionamento do comando de voz no volante. Ele possui chave presencial, com o travamento e destravamento das portas por aproximação e a partida do motor por botão no painel.

Também estão disponíveis alavancas para troca de marchas no volante e o sistema Stop & Go (ISG), que liga e desliga o motor automaticamente em situações de parada no trânsito para reduzir o consumo de combustível e as emissões.

O novo Hyundai HB20S conta com a central multimídia, que traz tela de 8 polegadas Crédito: Hyundai/Divulgação

O modelo conta com até três entradas USB, sendo uma delas Tipo A, para transmissão de dados para a central multimídia, e as outras duas Tipo C para carregamento rápido de bateria, das quais uma está disponível para os passageiros traseiros. Também há opção de carregamento por indução (sem fio) da bateria do celular no console central, logo abaixo dos comandos do ar-condicionado.

PAINEL DIGITAL

A partir da versão Platinum, o HB20S possui um painel de instrumentos totalmente digital, colorido e interativo, que disponibiliza três opções de cor de fundo para escolha do motorista e a configuração personalizada de itens de segurança e conforto.

Além disso, para a versão Platinum Plus, o ar-condicionado digital torna-se automático, com três níveis de intensidade e o veículo vem equipado com partida remota do motor.

Recurso de câmera de ré está disponível para as versões Limited, Platinum e Platinum Plus Crédito: Hyundai/Divulgação

Toda a linha vem equipada de série com controle de cruzeiro e limitador de velocidade. E, para as versões Limited, Platinum e Platinum Plus, estão disponíveis os recursos de câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro e a função de acendimento automático dos faróis.

Junto com o lançamento do novo Hyundai HB20S, o período de degustação gratuita do sistema de conectividade veicular Bluelink foi estendido de seis meses para três anos. Esse período de gratuidade, válido a partir da data de compra do veículo, se aplica também de forma retroativa a todos os clientes que compraram veículos equipados com Bluelink no passado, tanto da família HB20 quanto da linha de SUVs Hyundai Creta.

PACOTE DE SEGURANÇA

Para concorrer com outros sedãs fora do escopo de carros de entrada, o HB20S ganhou mais conteúdo tecnológico, focado principalmente na segurança, a exemplo da sua versão hatch.

O pacote de segurança SmartSense da Hyundai ganha funções adicionais para a nova família HB20. Um dos destaques é o Assistente de Centralização e Permanência em Faixa (LFA e LKA), que monitora a posição do veículo em relação à faixa de rodagem e pode atuar ativamente no volante para ajustar a rota, caso seja necessário.

Disponível na versão Platinum Plus, o Assistente de Tráfego Cruzado Traseiro (RCCA) ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em ré, usando radares que detectam quando um veículo se aproxima, emitindo um aviso sonoro e até mesmo freando o carro, se necessário.

Outro alerta é o de Saída Segura (SEW), que pode impedir acidentes causados por portas abertas quando outros veículos se aproximam. O sistema emite avisos se um carro, ao se aproximar por trás, for detectado no momento em que um ocupante abre a porta para sair.

Assim como o hatch, a versão apresenta linhas laterais Crédito: Hyundai/Divulgação

E também está disponível o Assistente de Ponto Cego (BCA), que usa radares para indicar ao motorista a existência de veículos nos pontos cegos. Essa indicação é feita diretamente nos espelhos retrovisores externos. O BCA é uma função ativa, e, se necessário, pode atuar no volante para reduzir o risco de uma colisão.

Todas as versões do novo Hyundai HB20S contam com seis airbags, incluindo os de cortina, laterais. Também fazem parte da lista padrão: freios ABS com EBD, controles de estabilidade e tração (ESP e TCS), sinalização de frenagem de emergência (ESS) e assistente de partida em rampa (HAC).

O novo HB20S tem cinco versões: Comfort com motor 1.0 flex (R$ 85.890), Limited com motor 1.0 flex (R$ 91.390), Comfort 1.0 TGDI flex (R$ 105.290), Platinum com motor TGDI flex (R$ 111.790) e Platinum Plus, com motor TGDI flex (R$ 120.990).