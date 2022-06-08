Hyundai Creta estreia linha esportiva N Line no Brasil; veja preço

O Hyundai Creta N Line terá o mesmo motor que hoje equipa a versão Platinum Crédito: Hyundai/Divulgação

Anunciada com antecipação, a chegada oficial no Brasil da marca N Line, linha de carros com uma pegada mais esportiva da Hyundai, vem pelo Creta. Lançado nesta quarta-feira (8) pela montadora, a sua versão esportiva chega para aumentar a linha do SUV compacto, tornando-se o topo de gama com motor 1.0 turbo.

O Hyundai Creta N Line terá o mesmo motor que hoje equipa a versão Platinum e ficará entre esta e a Ultimate, que tem motor 2.0. Os preços partem de R$ 159.490 (o Ultimate começa em R$ 160.990) e a pré-venda está com 200 unidades em condições especiais, como bônus de R$ 1.000 em combustível, um ano de mensalidades de um sistema de tag eletrônica e 10% de desconto no seguro.

Criada em 2015, a marca N Line tem a proposta de desenvolver veículos de alta performance com foco em pistas de corrida. Segundo a montadora, a inspiração para o nome “N” foi o formato das chicanes, curvas que exigem muita técnica do piloto e desempenho do carro, e uma homenagem a Namyang, cidade na Coreia do Sul onde se localiza o centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai, e a Nürburgring, famoso circuito de corridas europeu onde são testados os veículos N.

Grade frontal tem novos elementos alusivos à marca N Line e logotipo da Hyundai em preto Crédito: Hyundai/Divulgação

“O equilíbrio perfeito entre o design diferenciado e as tecnologias de ponta traduz o conceito de alta performance para as necessidades do dia a dia. Trata-se do carro ideal para os “smart performers” – que é como chamamos o perfil dos consumidores do novo Hyundai Creta N Line Para eles, o Hyundai Creta N Line é mais que um veículo, é uma extensão de suas personalidades”, explica o vice-presidente de Operações Comerciais da Hyundai para as Américas Central e do Sul, Gerardo Carmona.

MOTOR 1.0 TURBO

Hyundai Creta N Line traz o já conhecido propulsor 1.0l Turbo GDI de injeção direta, que entrega potência de 120 cv, com torque máximo de 17,5 kgfm aos 1.500 rpm, que se mantém até 3.500 rpm. A transmissão automática é de seis velocidades e vem com o sistema Stop & Go, para desligamento e partida do motor.

Em compensação, a montadora conferiu mais dinamismo à dirigibilidade, com novos amortecedores e molas, que deixaram as suspensões dianteira e traseira mais rígidas e uma nova calibração que deixou a direção elétrica ainda mais firme. Por fora, a versão N Line do Hyundai Creta traz itens que destacam a sua esportividade.

Versão ganha suspensão mais rígida e direção com nova calibração mais firme Crédito: Hyundai/Divulgação

O carro traz um para-choque dianteiro e grade frontal com novos elementos alusivos à marca N Line. Ele ganhou novas saias laterais e traseira, espelhos e barras de teto em preto brilhante. A moldura da coluna C vem em grafite com o emblema N Line na grade frontal, para-lamas e rodas.

Na grade dianteira, o emblema da Hyundai tem acabamento escurecido. Além dos faróis e das lanternas em LED com acabamento escurecido, o modelo traz rodas de liga leve de 17 polegadas, com design exclusivo para a versão. E na traseira, o Creta N Line traz uma saída de escapamento com duas ponteiras visíveis.

NOVIDADES POR DENTRO

Por dentro, o Creta N Line ganhou acabamento em preto na parte interna e detalhes em grafite no volante, no painel, no console e nas portas. Ele traz nova alavanca de câmbio, pedais esportivos em metal e banco revestido em couro sintético com costura na cor vermelha.

Versão vem com teto solar panorâmico de linha Crédito: Hyundai/Divulgação

O mesmo acabamento está presente no descanso de braço central, nas portas e no volante. A versão traz ainda teto solar panorâmico. O modelo está disponível nas cores Preto Onix, Azul Sapphire, Branco Atlas (com teto preto), Prata Brisk (com teto preto) e Cinza Silk (com teto preto).

PACOTE SMARTSENSE E CONECTIVIDADE

Outro diferencial desta versão 1.0 mais esportiva é o pacote com itens de segurança SmartSense, que vem de linha. Ele vem com sistema de frenagem autônomo, assistente de permanência e centralização em faixa, farol alto adaptativo e detector de fadiga – itens até então disponíveis apenas para o Hyundai Creta Ultimate, topo de linha.

Hyundai Creta N line

Ele está equipado com uma central multimídia de 10,25 polegadas, que possui um pacote de funções do sistema Bluelink da Hyundai com foco na segurança, como a Smart Camera 360º, que permite também o monitoramento remoto do entorno do veículo.

O sistema ainda possui climatização e comando de voz, ferramentas de busca de pontos de interesse, localidades em tempo real, informações do tráfego e o modo guia de destino, todas atuando diretamente no GPS do veículo. O pacote de uso do Bluelink será gratuito nos seis primeiros meses de uso. Após este período, os serviços terão mensalidade a partir de R$ 29,90.