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Para marcar território

Novo Audi Q3 chega ao mercado com versão inédita Sportback

Importado da Hungria, o utilitário esportivo médio está disponível para pronta-entrega nas concessionárias da marca. A partir do segundo semestre, a montagem do modelo para o mercado brasileiro passará a ser feita na fábrica paranaense

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 17:54

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

02 jun 2022 às 17:54
A Audi traz da Hungria o renovado utilitário esportivo Q3 e sua inédita versão Sportback, que serão produzidas no Paraná no segundo semestre
O aspecto dinâmico externo é bem correspondido na cabine, revestida por materiais nobres e com linhas horizontais que aumentam a sensação de espaço. Crédito: Audi/Divulgação
O novo Audi Q3 com motorização 2.0 TFSI já está disponível no Brasil, a geração anterior foi produzida em São José dos Pinhais, no Paraná, de 2016 a 2018. Importado da Hungria, o utilitário esportivo médio está disponível para pronta-entrega nas concessionárias da marca. A partir do segundo semestre, a montagem do novo Q3 para o mercado brasileiro passará a ser feita na fábrica paranaense,  com conjuntos de peças vindos da fábrica húngara de Györ.
A produção dos Audi “made in Brazil” estava interrompida desde dezembro de 2020, quando a montagem local da antiga geração do sedã A3 chegou ao fim. O novo Q3 reabrirá a linha de montagem nacional da Audi na fábrica compartilhada com a Volkswagen  que faz no Paraná o utilitário esportivo T-Cross e será o primeiro modelo produzido no Brasil com a tração integral sob demanda “Quattro” e com transmissão Tiptronic de 8 velocidades. São duas opções de carroceria: a SUV e a inédita Sportback, esta última com um rebaixamento na parte posterior do teto que remete aos cupês.
Na Sportback, estão disponíveis as versões de acabamento e equipamentos Performance, oferecida por R$ 315.990, e Performance Black, com preço de R$ 339.990. Já com a carroceria SUV, o preço começa em R$ 273.990 na configuração básica Prestige, passa por R$ 290.990 na Performance e atinge R$ 315.990 na Performance Black.
O Q3 Sportback tem 4,50 metros de comprimento, 1,84 metro de largura (2,02 metros com retrovisores), 1,56 metro de altura e 2,68 metros de entre-eixos. Ou seja, é 5,6 centímetros mais baixo e 1,6 centímetros mais comprido que o SUV. A carroceria Sportback ostenta uma musculatura pronunciada, ressaltada por vincos profundos.
Os conjuntos ópticos têm visual peculiar, os faróis full-led, com design plano e retilíneo, integram as luzes diurnas de circulação, e as vistosas lanternas tridimensionais contam com setas dinâmicas, que executam uma espécie de “dança” ao serem acionadas. Na dianteira, a grade Singleframe octogonal, com desenho em forma de colmeia e moldura cromada, preta na versão Performance Black, segue a linguagem estética da família Q, que reúne os utilitários esportivos da Audi.
As amplas entradas de ar trapezoidais, conectadas por uma lâmina horizontal no para-choque, reforçam o aspecto de esportividade. Na lateral, o caimento do teto levemente inclinado e a linha de cintura elevada transmitem a sensação de que o veículo é maior. Na traseira do SUV-cupê, o para-choque oculta as saídas de escape. O porta-malas tem 530 litros, o maior volume da categoria, e pode ser ampliado para 1.400 litros com os bancos rebatidos. Na versão Black, o pacote de estilo S Line troca quase todos os cromados da carroceria por revestimentos enegrecidos, restam cromados apenas no logo com o nome do carro e nas indefectíveis quatro argolas.
O aspecto dinâmico externo é bem correspondido na cabine, revestida por materiais nobres e com linhas horizontais que aumentam a sensação de espaço. No padrão S Line, o volante é revestido em couro perfurado e os bancos esportivos têm forração em Alcântara. A parte superior do console central acomoda as saídas de ar-condicionado e a inferior integra os comandos de entretenimento, climatização e conectividade. O painel central é inclinado em dez graus em direção ao motorista para otimizar a ergonomia. Ar-condicionado digital com duas zonas, volante multifuncional, diferentes modos de condução e abertura e fechamento elétrico do porta-malas com função hands-free reforçam o conforto em todas as versões.
Com cinco estrelas no EuroNCAP, um dos mais rigorosos testes de segurança automotiva do mundo, o novo Q3 Sportback Performance traz de série assistente de partida em rampa, câmera de ré e sensores dianteiros e traseiros, faróis e lanternas full-led, rodas de 18 polegadas, bancos em couro, keyless, Audi Drive Select, sistema MMI Touch com tela de 8,8 polegadas, painel digital Virtual Cockpit, ar-condicionado de duas zonas, retrovisor interno fotocrômico, detalhes externos cromados e porta-malas com abertura e fechamento elétrico.
A Audi traz da Hungria o renovado utilitário esportivo Q3 e sua inédita versão Sportback, que serão produzidas no Paraná no segundo semestre
O painel central é inclinado em dez graus em direção ao motorista para otimizar a ergonomia. Crédito: Audi/Divulgação
Na versão Performance Black, as rodas são de 19 polegadas, há ajuste elétrico dos bancos dianteiros, pacote de estilo S Line, bancos esportivos com revestimento em Alcântara, teto em tecido preto, volante com base aplanada, kit exterior black e o sistema de Audi Sound System com dez alto-falantes 180W. O teto solar panorâmico “Open-Sky” é opcional na Performance, sai por R$ 13.500, e de série na Performance Black. Já itens como o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com função stop&go, o sistema de som Sonos 3D, com 680W de potência, e o Aviso de Saída de Faixas (Lane Departure Warning) são oferecidos no Pacote Advanced, opcional disponível apenas para a versão Performance Black, por R$ 15 mil.
Todas as versões do Q3 vendidas no Brasil são movidas pelo mesmo motor EA888 2.0 TSFI a gasolina de quatro cilindros com injeção direta, duplo comando de válvulas com variação na admissão e no escape e turbocompressor, o mesmo do Volkswagen Jetta GLI 350 TSI. No Audi, desenvolve fartos 231 cavalos de potência e 34,6 kgfm de torque. Com transmissão Tiptronic de 8 velocidades, segundo a engenharia da marca alemã, o conjunto confere ao modelo uma aceleração de zero a 100 km/h em 7 segundos e velocidade máxima de 240 km/h.

TECNOLOGICAMENTE  ELEGANTE

A versão Sportback Performance Black preserva e até aprimora as boas tradições do Q3. Os assentos esportivos dianteiros têm ajustes elétricos e posição levemente elevada, garantindo uma visão interessante, o motorista fica em uma altura intermediária entre a proporcionada por um hatch e a oferecida por um SUV. Os traseiros são tripartidos na proporção 40:20:40 e têm inclinação ajustável em até sete estágios. Os passageiros dos bancos traseiros contam com duas portas USB, descansa braço central e assentos corrediços em até 13 centímetros, que possibilitam um espaço generoso para as pernas e os joelhos.
A Audi traz da Hungria o renovado utilitário esportivo Q3 e sua inédita versão Sportback, que serão produzidas no Paraná no segundo semestre
O porta-malas tem 530 litros, o maior volume da categoria, e pode ser ampliado para 1.400 litros com os bancos rebatidos. Crédito: Audi/Divulgação
O Audi Virtual Cockpit é composto por uma tela de instrumentos de TFT (Transistor Film Technology) totalmente digital com 10,25 polegadas e mostra as informações mais importantes do veículo por meio de imagens e gráficos em alta resolução, com grande detalhamento e efeitos sofisticados. Incorporada a um painel de vidro em preto brilhante, a central multimídia MMI com tela de 8,8 polegadas sensível ao toque oferece conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Causa estranheza a ausência de um carregador de smartphone por indução e de memórias para o banco do motorista, itens triviais em modelos nesta faixa de preços.

RECEITA DE DIVERSÃO

Paraty/RJ - A viagem de apresentação do Q3 Sportback de quase 600 quilômetros (ida e volta), entre a sede da Audi do Brasil na capital paulista e a cidade histórica de Paraty, no litoral sul fluminense, incluindo trechos da famosa Estrada Real, que nos tempos do Império ajudava a escoar o ouro extraído em Minas Gerais. No SUV-cupê da Audi, vários atributos se harmonizam para gerar um veículo instigante: design inspirado, motor forte, direção progressiva, suspensão esportiva e tração sob demanda nas quatro rodas. Quando o motorista assume o volante, cada um dos ingredientes mostra seu valor em termos dinâmicos.
O câmbio se entende bem com o motor de exuberantes potência e torque, as trocas sequenciais podem ser feitas pelas borboletas atrás do volante ou na alavanca seletora de marchas. O conjunto confere ao modelo uma sedutora combinação de boa dirigibilidade, estabilidade em curvas surpreendente e desempenho cativante  com a vantagem de não ser tão grandalhão quanto o restante da família Q, que congrega SUVs médio-grandes e grandes. É realmente difícil não ceder à tentação de pressionar o pedal da direita de forma pouco ortodoxa.
A Audi traz da Hungria o renovado utilitário esportivo Q3 e sua inédita versão Sportback, que serão produzidas no Paraná no segundo semestre
O modelo vem com motor 1.984 cm³, quatro cilindros em linha 2.0, 16V, turbo, injeção direta e indireta, duplo comando de válvulas com variação na admissão e no escape e é movido a gasolina. Crédito: Audi/Divulgação
Os diferentes modos dinâmicos do Audi Drive Select permitem adequar a experiência ao volante por meio de uma série de ajustes no motor, transmissão e direção. São seis modos: “Auto”, “Comfort”, “Dynamic”, “Efficiency”, “Individual” e “Off-Road”. No último, o controle de estabilidade eletrônico altera o sistema de controle de tração para o modo off-road, ativando o sistema de assistência em declives, que mantém constante a velocidade especificada pelo motorista (até 30 km/h) em descidas, aplicando o freio automaticamente.
A suspensão tem um ajuste preciso e transmite tanto conforto nos trechos urbanos quanto agilidade nas estradas sinuosas – a Audi afirma que houve um ajuste das molas e amortecedores para o mercado brasileiro, com o aumento de 1,85 centímetros na altura da suspensão dianteira e 1,35 centímetros na traseira. Aparentemente, o resultado foi positivo, apesar da carroceria e da suspensão elevadas, o Q3 Sportback pouco aderna nas curvas rápidas.

FICHA TÉCNICA

A Audi traz da Hungria o renovado utilitário esportivo Q3 e sua inédita versão Sportback, que serão produzidas no Paraná no segundo semestre
Audi Q3 Sportback. Crédito: Audi/Divulgação
  • Motor: 1.984 cm³, quatro cilindros em linha 2.0, 16V, turbo, injeção direta e indireta, duplo comando de válvulas com variação na admissão e no escape. Movido a gasolina
  • Potência: 231 cavalos de 5 mil a 6.600 rpm
  • Torque: 34,6 kgfm de 1.700 a 4.500 rpm
  • Câmbio: automático sequencial, 8 marchas
  • Direção: elétrica
  • Suspensões: MacPherson na dianteira e multilink na traseira
  • Freios: discos ventilados na dianteira e na traseira
  • Tração: integral sob demanda
  • Pneus: 235/50 R19
  • Dimensões: 4,50 metros de comprimento, 1,84 metro de largura (2,02 metros com retrovisores), 1,56 metro de altura e 2,68 metros de entre-eixos
  • Porta-malas: 530 litros (1.400 com o banco traseiro rebatido)
  • Tanque: 62 litros
  • Peso: 1.676 kg
  • Preço inicial da versão: R$ 339.990

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