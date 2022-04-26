Novo SUV e HR-V renovado estão na lista de lançamentos da Honda

Novo SUV da Honda chega em 2023 tendo como base a 11ª geração do Civic Crédito: Honda/Divulgação

Com datas marcadas para a chegada dos novos modelos, a Honda anunciou na última quarta-feira (20) quatro novidades que começam a chegar no mercado brasileiro a partir de agosto. A ação vai esquentar o nome da marca no país, que completa 30 anos de atuação no Brasil e promete uma renovação na sua linha de produtos.

A primeira novidade será o lançamento da nova geração do Honda HR-V, que está programado para estrear no mercado nacional em agosto. Segundo a montadora, o modelo traz um pacote de tecnologias incluindo itens de segurança, economia de combustível e conectividade, alinhado ao novo momento da marca globalmente.

O novo HR-V será lançado no Brasil em quatro versões: duas com o motor 1.5 DI DOHC i-VTEC, já aplicado no New City, e duas com o inédito motor 1.5 Turbo Flex, especialmente desenvolvido para o mercado brasileiro.

O novo HR-V será lançado no Brasil em quatro versões Crédito: Honda/Divulgação

E falando em investimentos, a montadora japonesa injetou R$ 1,1 bilhão para a introdução de novos processos e tecnologias em sua fábrica de Itirapina (SP) para a produção dos modelos New City sedan, New City Hatchback e novo HR-V. Esse montante complementa o valor inicial de aproximadamente R$ 1 bilhão, anunciado em 2013, na época da construção da fábrica.

CIVIC TYPE R

Outro ícone da marca que ganha destaque será o Civic, que continuará vindo importado para o Brasil. Previsto para o último semestre de 2022, está o lançamento da 11ª geração do sedã, eterno rival do Toyota Corolla, que chega em versão única, com a tecnologia híbrida e:HEV.

Nova geração do Honda Civic chega ao Brasil em versão única e motor híbrido Crédito: Honda/Divulgação

A Honda também promete trazer a versão envenenada do modelo, o Civic Type R, também importado. Até então, o mercado brasileiro só viu a versão um pouco mais esportiva do modelo, o Civic Si.

Ainda sem previsão de revelar detalhes sobre o modelo, o que se sabe sobre o Civic Type R é que ele completou uma volta no circuito de Suzuka, no Japão, em 2 minutos e 23,12 segundos, um tempo mais rápido 0,87 segundos do que o atual detentor do título de veículo mais rápido nessa pista, a versão Limited Edition do próprio Civic.

Civic Type R finalmente será comercializado no Brasil Crédito: Honda/Divulgação

Pela configuração de carro esportivo, é esperado que o Type R tenha apenas câmbio manual e uma versão mais potente do que os 320 cv do atual motor 2.0 turbo de quatro cilindros que equipa a versão anterior.

NOVO SUV

E por falar nisso, a 11ª geração do Civic será a base de lançamento de um novo SUV, inédito ainda no país, mas programada para 2023. A intenção, segundo a montadora, é fortalecer a sua linha de SUVs no país, que passará a contar com a nova geração do HR-V, o SUV inédito e o CR-V e:HEV.