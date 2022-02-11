Novo Honda City Hatch entra em pré-venda no Espírito Santo

Modelo foca em clientes jovens e que buscam uma linha mais esportiva de carro Crédito: Honda/Divulgação

A Honda liberou, no início do mês de fevereiro, a pré-venda do New City Hatchback, que já está disponível no Espírito Santo . Com um perfil de carro que foge à regra da febre dos SUVs, o modelo inaugura a estreia da marca no segmento de hatches compactos premium. E, segundo a montadora, tem como foco um público mais jovem e com interesses em linhas esportivas.

A pré-venda vai até o dia 15 de fevereiro e conta com preços diferenciados: a partir de R$ 114.200 para versão EXL e R$ 122.600 para a versão topo de linha Touring.

“A Honda tem em seu DNA o espírito jovem e inovador, que aliado à esportividade de um modelo hatchback, busca atrair um público cada vez mais jovem e que busca um carro com design novo, compacto por fora, com muita tecnologia e motor em máxima eficiência”, afirma o diretor de Divisão de Veículos Honda Shori/Grupo Pianna, Giovanni Lamborghini

O New City Hatchback terá bancos revestidos em couro nas versões EXL e Touring Crédito: Honda/Divulgação

Segundo Lamborghini, a procura pelo modelo foi tão grande no território capixaba que o primeiro lote já está esgotado. Já o segundo lote, que chega em março, está com poucas unidades.

"A julgar pelo sucesso da pré-venda tanto do sedã quanto agora no hatchback, temos expectativas excelentes para esse modelo. Acredito que o que é novo sempre atrai mais o cliente e, nesse caso, como não existe uma referência do modelo hatchback, a novidade é em todos os sentidos", afirma.

NOVO MOTOR

Equipado com um motor novo quatro-cilindros aspirado 1.5 16V DI DOHC i-VTEC e uma versão otimizada do câmbio CVT, o New City Hatchback busca priorizar potência e consumo de combustível.

A potência máxima é de 126 cavalos a 6.200 rpm tanto com etanol quanto com gasolina. Com este último combustível o New City tem a maior potência do segmento, superando, inclusive, os modelos equipados com motor turbo, segundo a montadora.

Ao todo, o hatch possui oito opções de cores, entre pintura sólida ou metálica Crédito: Honda/Divulgação

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), o New City Hatchback tem consumo de 9,1/13,3 (etanol/gasolina) na cidade e de 10,5/14,8 km/l na estrada. Por causa desses números, o modelo obteve classificação A no PBE.

O câmbio CVT traz duas novidades: o Step-shift e o EDDB (Early Down-shift During Braking). O primeiro atua sob condução esportiva. Já o EDDB se apresenta em situações de descida. Ao notar que o motorista está pisando no freio para conter o ganho de velocidade por conta da inclinação, o CVT assume uma relação que resulta em maior aplicação de freio-motor.

CONFORTO E TECNOLOGIA ANTIFADIGA

O New City Hatchback terá duas versões e ambas trazem uma lista de itens de conforto, tecnologia e segurança para os ocupantes. Tanto a versão ELX quanto a Touring trazem botão de partida do motor, sistema de travamento e destravamento por aproximação da chave, ar-condicionado digital e automático, e espelhos retrovisores com rebatimento automático.

Todas as versões vêm com multimídia de 8 polegadas e câmera de ré Crédito: Honda/Divulgação

Um dos principais destaques do modelo é o sistema Magic Seat. Desenvolvido pela Honda, ele consiste em um sistema de modularidade interna, com quatro modos de utilização (Utility, Long, Tall e Refresh), que permite acomodar objetos de diferentes dimensões. No modo Utility, por exemplo, o espaço chega a 1.168 litros de volume, superando os 1.045 litros disponíveis no Fit na mesma condição.

O modelo tem ainda um novo sistema de estabilização corporal. A tecnologia antifadiga é adotada nos bancos para melhorar o suporte do corpo e evitar o esforço constante para a retomada do posicionamento ideal, que é o que traz a sensação de cansaço.

Também fazem parte do pacote de série das duas versões: multimídia touchscreen de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré multivisão, sensores de estacionamento traseiros, bancos revestidos em couro, e painel digital TFT de 7 polegadas multiconfigurável. A versão Touring traz ainda sensores de estacionamento dianteiros.

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