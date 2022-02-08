Três novas motos da Harley-Davidson chegam ao Brasil em 2022

A Harley-Davidson Low Rider S terá novo motor, mais potente, e deve custar a partir de R$ 100 mil Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Confirmando as expectativas dos amantes das duas rodas, a Harley-Davidson anunciou a chegada de três novos modelos este ano no Brasil. A Low Rider S 117 e a Road Glide Limited CVO começam a ser vendidas ainda no primeiro trimestre de 2022.

A primeira ganhou novo motor, mais potente, enquanto a da linha Touring está ainda mais luxuosa. Os preços ainda não foram confirmados, mas a Low Rider deve passar da casa dos R$ 100 mil e será a mais barata da marca no Brasil. Já a Road Glide CVO, ideal para longas viagens, será o modelo mais caro vendido em território brasileiro.

Também chega às lojas a tão esperada Pan America 1250 Special, a bigtrail da Harley-Davidson. A primeira moto aventureira da montadora norte-americana estará disponível a partir do segundo semestre. O pré-lançamento do modelo deve acontecer em breve.

LOW RIDER S FICA MAIS POTENTE

Com motor V-Twin Milwaukee-Eight 117, a Low Rider S terá um desempenho mais agressivo Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A nova versão desta “anarquista” da linha Softail ganhou um companheiro de peso, o motor V-Twin Milwaukee-Eight 117. Com isso, a moto certamente terá um desempenho mais agressivo. O motor M8 117 conta com refrigeração a óleo/ar e oferece 5% mais torque do que o anterior, o Milwaukee-Eight 114, que equipava a Low Rider S 2021.

A potência, desta vez divulgada pela montadora norte-americana, é de 106,4 cavalos. O sistema de iluminação fica por conta de um farol de LED exclusivo e também pelas lanterna traseira e luz de freio de LED.

Cilindrada de 1.923 cm³.

Torque de 17,1 kgfm (a 3.500 rpm).

106,4 cavalos de potência (a 5.020 rpm).

Comando de válvulas de alta performance.

Entrada de ar de alto desempenho com filtro exposto, voltado para a frente, no melhor estilo hot rod.

Nova posição de mostradores no guidão, em peça única, com velocímetro digital e conta-giros analógico.

Suspensão premium. Monoamortecedor traseiro com ajuste hidráulico de pré-carga da mola sob o assento, mais elevado, sendo o mesmo equipamento da Fat Bob e Heritage Classic.

ROAD GLIDE LIMITED É NOVIDADE DA LINHA CVO

O novo modelo da linha CVO terá produção limitada e representa o ápice em termos de luxo, conforto e design Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

O novo modelo da linha CVO da Harley-Davidson terá produção limitada e representa o ápice em termos de luxo, conforto e design voltados para uma experiência única em duas rodas.

A top de linha estará equipada com um completo pacote de tecnologias voltadas à segurança do piloto – ABS em curvas, por exemplo – e a nova versão do sistema de infoentretenimento Boom! Box GTS, equipado com Áudio Harley-Davidson, agora com equipamentos premium da marca Rockford Fosgate.

O sistema traz uma boa novidade: fone sem fio para conectar outros 16 “harleyros”, via interface Bluetooth. A moto chegará com cores e designs de pintura exclusivos.

Motor Twin-Cooled Milwaukee-Eight 117.

Carenagem projetada para limitar o impacto do vento no capacete do piloto.

Faróis duplos de LED, com um feixe branco brilhante.

Console de perfil baixo.

Rodas personalizadas.

PAN AMERICA 1250 SPECIAL É APOSTA NO MERCADO DE BIGTRAILS

A Pan America 1250 Special conta com suspensão invertida, duplo disco e pinça de fixação radial no trem dianteiro Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Com sua novíssima bigtrail, a Harley-Davidson quer deixar a estrada e, efetivamente, encarar qualquer desafio ou terreno. A Pan America 1250 Special chega para brigar por uma das mais concorridas categorias do mercado brasileiro, o das bigtrail, liderado pela BMW R 1250 GS.