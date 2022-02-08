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Aposta Tripla

Três novas motos da Harley-Davidson chegam ao Brasil em 2022

Low Rider S 117 e Road Glide CVO começam a ser vendidas ainda no primeiro trimestre. A tão esperada Pan America 1250 Special chega às lojas a partir do segundo semestre

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 11:20

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

08 fev 2022 às 11:20
Harley-Davidson
A Harley-Davidson Low Rider S terá novo motor, mais potente, e deve custar a partir de R$ 100 mil Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
Confirmando as expectativas dos amantes das duas rodas, a Harley-Davidson anunciou a chegada de três novos modelos este ano no Brasil. A Low Rider S 117 e a Road Glide Limited CVO começam a ser vendidas ainda no primeiro trimestre de 2022. 
A primeira ganhou novo motor, mais potente, enquanto a da linha Touring está ainda mais luxuosa. Os preços ainda não foram confirmados, mas a Low Rider deve passar da casa dos R$ 100 mil e será a mais barata da marca no Brasil. Já a Road Glide CVO, ideal para longas viagens, será o modelo mais caro vendido em território brasileiro.
Também chega às lojas a tão esperada Pan America 1250 Special, a bigtrail da Harley-Davidson. A primeira moto aventureira da montadora norte-americana estará disponível a partir do segundo semestre. O pré-lançamento do modelo deve acontecer em breve. 

LOW RIDER S FICA MAIS POTENTE

Harley-Davidson
Com motor V-Twin Milwaukee-Eight 117, a Low Rider S terá um desempenho mais agressivo Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
A nova versão desta “anarquista” da linha Softail ganhou um companheiro de peso, o motor V-Twin Milwaukee-Eight 117. Com isso, a moto certamente terá um desempenho mais agressivo. O motor M8 117 conta com refrigeração a óleo/ar e oferece 5% mais torque do que o anterior, o Milwaukee-Eight 114, que equipava a Low Rider S 2021.
A potência, desta vez divulgada pela montadora norte-americana, é de 106,4 cavalos. O sistema de iluminação fica por conta de um farol de LED exclusivo e também pelas lanterna traseira e luz de freio de LED. 
  • Cilindrada de 1.923 cm³.
  • Torque de 17,1 kgfm (a 3.500 rpm).
  • 106,4 cavalos de potência (a 5.020 rpm).
  • Comando de válvulas de alta performance.
  • Entrada de ar de alto desempenho com filtro exposto, voltado para a frente, no melhor estilo hot rod.
  • Nova posição de mostradores no guidão, em peça única, com velocímetro digital e conta-giros analógico.
  • Suspensão premium. Monoamortecedor traseiro com ajuste hidráulico de pré-carga da mola sob o assento, mais elevado, sendo o mesmo equipamento da Fat Bob e Heritage Classic.

ROAD GLIDE LIMITED É NOVIDADE DA LINHA CVO

Harley-Davidson
O novo modelo da linha CVO terá produção limitada e representa o ápice em termos de luxo, conforto e design Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
O novo modelo da linha CVO da Harley-Davidson terá produção limitada e representa o ápice em termos de luxo, conforto e design voltados para uma experiência única em duas rodas.
A top de linha estará equipada com um completo pacote de tecnologias voltadas à segurança do piloto – ABS em curvas, por exemplo – e a nova versão do sistema de infoentretenimento Boom! Box GTS, equipado com Áudio Harley-Davidson, agora com equipamentos premium da marca Rockford Fosgate.
O sistema traz uma boa novidade: fone sem fio para conectar outros 16 “harleyros”, via interface Bluetooth. A moto chegará com cores e designs de pintura exclusivos.
  • Motor Twin-Cooled Milwaukee-Eight 117.
  • Carenagem projetada para limitar o impacto do vento no capacete do piloto.
  • Faróis duplos de LED, com um feixe branco brilhante.
  • Console de perfil baixo.
  • Rodas personalizadas.

PAN AMERICA 1250 SPECIAL É APOSTA NO MERCADO DE BIGTRAILS

Harley-Davidson
A Pan America 1250 Special conta com suspensão invertida, duplo disco e pinça de fixação radial no trem dianteiro Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
Com sua novíssima bigtrail, a Harley-Davidson quer deixar a estrada e, efetivamente, encarar qualquer desafio ou terreno. A Pan America 1250 Special chega para brigar por uma das mais concorridas categorias do mercado brasileiro, o das bigtrail, liderado pela BMW R 1250 GS.
A moto da Harley conta com suspensão invertida, duplo disco e pinça de fixação radial no trem dianteiro. Sem abdicar das características estéticas da marca, a bigtrail traz aros de raios externos para rodar com pneus sem câmara. Conta também com transmissão final por corrente, painel digital e a possibilidade de instalar maleiros de alumínio. O motor será o novíssimo Revolution Max 1250.

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