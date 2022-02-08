Três novas motos da Harley-Davidson chegam ao Brasil em 2022

Confirmando as expectativas dos amantes das duas rodas, a Harley-Davidson anunciou a chegada de três novos modelos este ano no Brasil. A Low Rider S 117 e a Road Glide Limited CVO começam a ser vendidas ainda no primeiro trimestre de 2022.
A primeira ganhou novo motor, mais potente, enquanto a da linha Touring está ainda mais luxuosa. Os preços ainda não foram confirmados, mas a Low Rider deve passar da casa dos R$ 100 mil e será a mais barata da marca no Brasil. Já a Road Glide CVO, ideal para longas viagens, será o modelo mais caro vendido em território brasileiro.
Também chega às lojas a tão esperada Pan America 1250 Special, a bigtrail da Harley-Davidson. A primeira moto aventureira da montadora norte-americana estará disponível a partir do segundo semestre. O pré-lançamento do modelo deve acontecer em breve.
LOW RIDER S FICA MAIS POTENTE
A nova versão desta “anarquista” da linha Softail ganhou um companheiro de peso, o motor V-Twin Milwaukee-Eight 117. Com isso, a moto certamente terá um desempenho mais agressivo. O motor M8 117 conta com refrigeração a óleo/ar e oferece 5% mais torque do que o anterior, o Milwaukee-Eight 114, que equipava a Low Rider S 2021.
A potência, desta vez divulgada pela montadora norte-americana, é de 106,4 cavalos. O sistema de iluminação fica por conta de um farol de LED exclusivo e também pelas lanterna traseira e luz de freio de LED.
- Cilindrada de 1.923 cm³.
- Torque de 17,1 kgfm (a 3.500 rpm).
- 106,4 cavalos de potência (a 5.020 rpm).
- Comando de válvulas de alta performance.
- Entrada de ar de alto desempenho com filtro exposto, voltado para a frente, no melhor estilo hot rod.
- Nova posição de mostradores no guidão, em peça única, com velocímetro digital e conta-giros analógico.
- Suspensão premium. Monoamortecedor traseiro com ajuste hidráulico de pré-carga da mola sob o assento, mais elevado, sendo o mesmo equipamento da Fat Bob e Heritage Classic.
ROAD GLIDE LIMITED É NOVIDADE DA LINHA CVO
O novo modelo da linha CVO da Harley-Davidson terá produção limitada e representa o ápice em termos de luxo, conforto e design voltados para uma experiência única em duas rodas.
A top de linha estará equipada com um completo pacote de tecnologias voltadas à segurança do piloto – ABS em curvas, por exemplo – e a nova versão do sistema de infoentretenimento Boom! Box GTS, equipado com Áudio Harley-Davidson, agora com equipamentos premium da marca Rockford Fosgate.
O sistema traz uma boa novidade: fone sem fio para conectar outros 16 “harleyros”, via interface Bluetooth. A moto chegará com cores e designs de pintura exclusivos.
- Motor Twin-Cooled Milwaukee-Eight 117.
- Carenagem projetada para limitar o impacto do vento no capacete do piloto.
- Faróis duplos de LED, com um feixe branco brilhante.
- Console de perfil baixo.
- Rodas personalizadas.
PAN AMERICA 1250 SPECIAL É APOSTA NO MERCADO DE BIGTRAILS
Com sua novíssima bigtrail, a Harley-Davidson quer deixar a estrada e, efetivamente, encarar qualquer desafio ou terreno. A Pan America 1250 Special chega para brigar por uma das mais concorridas categorias do mercado brasileiro, o das bigtrail, liderado pela BMW R 1250 GS.
A moto da Harley conta com suspensão invertida, duplo disco e pinça de fixação radial no trem dianteiro. Sem abdicar das características estéticas da marca, a bigtrail traz aros de raios externos para rodar com pneus sem câmara. Conta também com transmissão final por corrente, painel digital e a possibilidade de instalar maleiros de alumínio. O motor será o novíssimo Revolution Max 1250.