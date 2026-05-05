Sisu+: nova etapa dará chance a quem não conseguiu vaga no processo regular

O Sisu+ entra em ação apenas após o encerramento de todas as convocações da lista de espera do Sisu regular. Ou seja, é uma etapa final, voltada exclusivamente para preencher vagas que não foram ocupadas ao longo do processo principal.





As vagas ofertadas seguem critérios definidos por cada instituição, respeitando regras como a oferta mínima por curso e a garantia de ao menos uma vaga para ampla concorrência. O Sisu+ seguirá as mesmas regras do processo regular e utilizará as notas do Enem válidas para o sistema.





O candidato pode se inscrever em até dois cursos, independentemente das opções feitas anteriormente no Sisu regular. Também é possível atualizar dados socioeconômicos e alterar a modalidade de concorrência, como cotas ou ampla concorrência, mudanças que são válidas exclusivamente para essa etapa.





A adesão é feita pelas próprias instituições públicas de ensino superior, que precisam formalizar a participação por meio de um termo adicional. Só podem participar universidades que já integraram o Sisu regular naquele ano.





O cronograma inicial prevê que as instituições façam a adesão ao Sisu+ entre os dias 4 e 29 de maio de 2026. A etapa com participação dos candidatos ocorre posteriormente, após o encerramento completo do Sisu regular.