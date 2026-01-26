Bolsa para faculdade privada

O Prouni aceita qual edição do Enem? Tire dúvidas sobre o programa

Estudantes podem concorrer a auxílios integrais e parciais; administração lidera ranking com quase 64 mil vagas; São Paulo tem a maior oferta de cursos

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:18

SÃO PAULO - As inscrições do primeiro semestre do Prouni (Programa Universidade para Todos) 2026 começam nesta segunda-feira (26). O programa do governo federal concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda.

Nesta edição de primeiro semestre, o Prouni terá disponível 594.519 bolsas de estudo, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais, de acordo com o MEC (Ministério da Educação).

Para auxiliar os interessados, a Folha preparou uma lista com algumas perguntas e respostas sobre a seleção. Confira abaixo:

Qual é o período de inscrições para o Prouni 2026 - 1º semestre?

A partir desta segunda-feira, dia 26 de janeiro, até quinta-feira, 29 de janeiro, às 23h59

Como os candidatos devem se inscrever?

Os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior usando o perfil do Gov.br para se inscrever.

Quais edições do Enem são aceitas para esta seleção?

Nesta edição do programa é destinado aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2024 ou de 2025.

Além disso, os participantes precisam ter alcançado nota média igual ou superior 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento -matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza-, e não ter zerado na redação.

Quais são os critérios para participar do processo do Prouni?

Segundo o edital, o candidato precisa atender um dos seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública ;

Ter estudado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista parcial;

Pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação;

Ou professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia.

É possível consultar o número de vagas disponível?

Sim. Após entrar no sistema do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, é possível pesquisar as oportunidades de acordo com três filtros diferentes: curso, instituição de ensino ou cidade.

Quais são as cidades com maior oferta de cursos pelo Prouni?

As cidades com maior oferta de cursos por meio do Prouni são São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, que concentram, respectivamente, 228, 183 e 166 opções disponíveis para os candidatos.

Quais cursos lideram o ranking nacional de vagas do Prouni?

O curso de administração lidera o ranking nacional de vagas com 63.978 oportunidades, seguido por ciências contábeis com 41.864 vagas e análise e desenvolvimento de sistemas na terceira posição com 29.367 bolsas ofertadas.

Abaixo, veja a lista dos dez cursos com mais vagas disponíveis:

Administração 63.978

Ciências contábeis 41.864

Análise e desenvolvimento de sistemas 29.367

Gestão de recursos humanos 22.969

Direito 21.558

Engenharia de software 17.484

Logística 14.714

Criminologia 13.978

Investigação e perícia criminal 13.900

Psicologia 13.505

Quando será divulgada a primeira lista de aprovados?

A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 3 de fevereiro

CALENDÁRIO PROUNI 2026 - 1º SEMESTRE

Período de inscrições: 26 de janeiro até 29 de janeiro, às 23h59

Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro

Segunda chamada dos aprovados: 2 de março

Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

