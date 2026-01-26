O Prouni aceita qual edição do Enem? Tire dúvidas sobre o programa

SÃO PAULO - As inscrições do primeiro semestre do Prouni (Programa Universidade para Todos) 2026 começam nesta segunda-feira (26). O programa do governo federal concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda.
Para auxiliar os interessados, a Folha preparou uma lista com algumas perguntas e respostas sobre a seleção. Confira abaixo:
Qual é o período de inscrições para o Prouni 2026 - 1º semestre?
A partir desta segunda-feira, dia 26 de janeiro, até quinta-feira, 29 de janeiro, às 23h59
Como os candidatos devem se inscrever?
Os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior usando o perfil do Gov.br para se inscrever.
Quais edições do Enem são aceitas para esta seleção?
Nesta edição do programa é destinado aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2024 ou de 2025.
Além disso, os participantes precisam ter alcançado nota média igual ou superior 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento -matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza-, e não ter zerado na redação.
Quais são os critérios para participar do processo do Prouni?
Segundo o edital, o candidato precisa atender um dos seguintes critérios:
Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública ;
Ter estudado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral;
Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;
Ter cursado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista parcial;
Pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação;
Ou professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia.
É possível consultar o número de vagas disponível?
Quais são as cidades com maior oferta de cursos pelo Prouni?
As cidades com maior oferta de cursos por meio do Prouni são São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, que concentram, respectivamente, 228, 183 e 166 opções disponíveis para os candidatos.
Quais cursos lideram o ranking nacional de vagas do Prouni?
O curso de administração lidera o ranking nacional de vagas com 63.978 oportunidades, seguido por ciências contábeis com 41.864 vagas e análise e desenvolvimento de sistemas na terceira posição com 29.367 bolsas ofertadas.
Abaixo, veja a lista dos dez cursos com mais vagas disponíveis:
Administração 63.978
Ciências contábeis 41.864
Análise e desenvolvimento de sistemas 29.367
Gestão de recursos humanos 22.969
Direito 21.558
Engenharia de software 17.484
Logística 14.714
Criminologia 13.978
Investigação e perícia criminal 13.900
Psicologia 13.505
Quando será divulgada a primeira lista de aprovados?
A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 3 de fevereiro
CALENDÁRIO PROUNI 2026 - 1º SEMESTRE
