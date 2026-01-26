Veja como consultar vagas

Prouni 2026: inscrições começam hoje com 11 mil bolsas no ES

Programa oferece 4.854 bolsas integrais e 6.154 bolsas parciais em instituições privadas do Estado; candidatos podem consultar vagas por curso, instituição ou cidade

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:26

As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) 2026 abrem nesta segunda-feira (26). Nesta edição, o programa do MEC (Ministério da Educação) oferece mais de 11 mil bolsas em instituições privadas do Espírito Santo referentes ao processo seletivo do primeiro semestre. Desse total, 4.854 são integrais e 6.154 são parciais (50%).

Com 2.206 bolsas, Cachoeiro de Itapemirim é o município capixaba com mais ofertas, sendo 852 bolsas integrais e 1.354 parciais. O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no Estado é administração, com 1.180 bolsas. Depois dele, os dois cursos com mais ofertas são: ciência contábeis (690 bolsas) e direito (658 bolsas).

Confira a lista dos dez cursos com mais ofertas de bolsas no Espírito Santo:

null Crédito: MEC

Em todo o páis, são ofertadas 594.519 bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais em todo o país.

As vagas do Prouni são divididas em três modalidades de concorrência — ampla concorrência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e autodeclarados pessoas com deficiência.

Para se inscrever no Prouni, os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior usando o perfil do Gov.br. Após o login, é possível selecionar o curso desejado.

No site do programa, os interessados podem consultar a lista de cursos e a quantidade de vagas disponíveis em cada instituição participante.

Abaixo, veja a seguir o passo a passo de como consultar as vagas:

1. Acesse o site



A consulta pode ser feita pelo site. Para verificar o número de bolsas no site, o candidato deve clicar na aba "consulta de bolsas".

2. Escolha os filtros



Após entrar no sistema, é possível buscar as oportunidades utilizando um dos três filtros disponíveis: curso, instituição de ensino ou cidade.

3. Veja os filtros

Busca por curso

O estudante deve digitar o nome da graduação desejada para iniciar a busca por curso no sistema

Após a busca, o sistema exibe as cidades onde o curso é ofertado e o estudante seleciona o município de interesse

Uma lista de instituições que oferecem a formação escolhida é apresentada, incluindo o número de bolsas disponíveis em cada uma

Busca por instituição Na pesquisa por instituição, o candidato deve informar o nome da universidade ou faculdade de interesse

Após selecionar a unidade da instituição, é necessário escolher o curso desejado

O sistema exibe as bolsas disponíveis para a graduação escolhida conforme a oferta da instituição selecionada

Busca por cidade A busca por cidade começa com a digitação do nome do município onde o candidato deseja estudar

Após informar a cidade, o candidato pode selecionar o curso de seu interesse

O sistema apresenta as instituições que oferecem a formação escolhida na localidade selecionada, juntamente com o número total de vagas disponíveis

Nesta edição do programa é destinado aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2024 ou de 2025.

Além disso, os participantes precisam ter alcançado nota média igual ou superior 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento — matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza —, e não ter zerado na redação.

CALENDÁRIO PROUNI 2026 - 1º SEMESTRE

Período de inscrições: 26 de janeiro até 29 de janeiro, às 23h59

Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro

Segunda chamada dos aprovados: 2 de março

Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

Com informações do MEC e da Agência Folhapress

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta